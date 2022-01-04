معجزة كريم النشا والزبادي: قنبلة التفتيح السحري للبشرة حتي10درجات فوري2022

نقدم لكم معجزة كريم النشا والزبادي , تعد من أفضل الكريمات التي تعمل علي تفتيح وتوريد وشد البشرة من أول استعمال فوري حتي 10 درجات, حيث تبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وناصعة البياض وتحدي والنتيجة من أول استخدام وتعتبر البشرة هي مصدر جمال الفتيات وتهتم كل فتاه بجعل بشرتها الأجمل وجذابة جدا ويمكن الحصول علي البشرة جميلة وناصعة البياض بعد استخدام هذا الكريم الخرافي في التفتيح وشد البشرة, ويمكن عمل اكثر من كريم لتفتيح وشد البشرة باستخدام النشا مثل كريم النشا وماء الورد كريم النشا وبياض البيض والكثير من الكريمات, ونتعرف الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير معجزة كريم النشا والزبادي قنبلة التفتيح وشد البشرة من اول استعمال حتي 10 درجات2022.

مكونات تحضير معجزة كريم النشا والزبادي قنبلة التفتيح وتوحيد لون البشرة

سوف نتعرف الآن علي مكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تبيض وتفتيح وشد البشرة من أول استعمال وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

معلقة ونصف من الدقيق.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل وابسط طريقة لتحضير المعجزة الرهيبة في المنزل بخطوات بسيطة حتي دون تكلفة والنتيجة من أول استعمال وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه النشا والدقيق والحليب البودرة ونخلط المكونات الجافة جيدا. ثم نضيف ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر ثم نضيف الزبادي حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس. ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا واذا كنتي تعاني من الحساسية يفضل عدم إضافة عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة استخدام سهلة للغاية وتساعدكم علي تفتيح وشد البشرة حتي 10 درجات من أول استخدام لن تتخيلي النتائج وهي كما يأتي:-