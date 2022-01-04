طريقة عمل الكبسة باللحم وصلصة الدقوس الحارة بطريقة اشهر المطاعم

الكبسة باللحمة من أكثر الوجبات اللذيذة جدًا التي يتم تقديمها في دول الوطن العربي وبالاخص دولة السعودية، كما أنه يعد من أكثر الوصفات التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم، ولذلك يتساءل الملايين من السيدات والأمهات عن الطريقة الأصلية لتحضير الكبسة باللحمة مع صلصة الدقوس الحارة التي يتم تقديمها بجانب الكبسة تعطيه طعم مميز و شهي.

سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها لعمل الكبسة وأسرار التوابل التي يتم وضعها، المكونات هي:

كيلو من اللحم الضاني.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة صغيرة

3 معالق من الثوم المفروم

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

جزره مبشوره.

ملعقتين من الزيت.

عودين من القرفة.

حبة من الليمون المجفف.

4 حبات من القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من البابريكا.

ورق لورا.

3 أكواب من الأرز البسمتي.

سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل الكبسة وهي:

نضع إناء على النار ونضيف ملعقتين من الزيت حتي يسخن.

ثم نضيف البصل المقطع ونقلب البصلة حتى تذبل قليلاً.

بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل من القرفة و القرنفل و ورق لورا و الكركم و البابريكا و الكمون والكزبرة وحبة الليمون المجفف.

نخلط هذه التوابل مع الزيت و البصل جيداً، نهدئ النار قليلاً.

ثم نقوم بإضافة الثوم و اللحمه المقطعة مكعبات ونقوم بتقليبه بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف الجزر المبشور و الطماطم و الصلصة ونقلبها ونتركها لمدة 3 دقائق.

ثم نقوم بإضافة ماء ساخن، نتركه حتى يتم تسوية اللحمة.

نقوم بغسل الأرز و نقوم بإضافتها على اللحمة و نضيف الملح و الفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الساخن لكل كوب من الأرز كوب ونصف من الماء الساخن.

نتركه حتى يتشرب الأرز الماء ثم نهدئ النار تماماً، ثم نتركه لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتم تسويته.

هذه النوع من الصلصات التي يتم تقديمها بجانب الكبسة السعودي، وسنقدم لكم مكوناتها هي:

كوب من صلصة الطماطم.

2 ملعقة من الثوم المفروم.

3 حبات من الفلفل الحار المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 معالق من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملح.

طريقة التحضير: