كيكة الرواني الهشة بالسميد هشة وناعمة جدًا في الخلاط اعمليها في 5 دقائق فقط

كيكة الرواني الهشة بالسميد في الخلاط هي من أسرع وصفات الكيك التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر، حيث أن كيكة الرواني تجمع بين نوعين من أهم أنواع الحلويات وهما البسبوسة والكيكة العادية، ولذلك تعتبر كيكة الرواني من أكثر أنواع الكيك شعبية وخاصة في بلاد الشام والعراق وتركيا، وذلك بسبب طعمها الفريد واللذيذ، فهي من أكثر الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وهي من أكثر أنواع الكيك التي يفضلها الكبار والصغار، نظرا لهشاشتها ونعومتها.كيكة الرواني الهشة في الخلاط
لابد عند تحضير أي وصفة من وصفات الكيك أو الحلويات الالتزام بالمقادير بالضبط من أجل نجاح الوصفة، حيث يتم تجهيز كافة مقادير كيكة الرواني وهي كالتالي:كيكة الرواني بالسميد
- 1 كوب من الدقيق الأبيض.
- 4 بيضات.
- كوب من السميد.
- ذرة ملح.
- كوب كبير من الزبادي.
- فانيليا.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب كبير من الزبادي.
- كيس باكينج بودر.
- كوب من الزيت.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- نصف عصير ليمونة.
- نصف كوب من المكسرات المطحونة.
- أو نصف كوب من الزبيب وجوز الهند المبشور.
تعتبر طريقة تحضير كيكة الرواني من أسهل الطرق حيث يتم تجهيز كافة المقادير السابقة، ثم نقوم بتنفيذ الخطوات التالية:
- لعمل الشربات: في وعاء على النار نضع السكر مع الماء ونتركهم ليغلوا معا ثم نضيف لهم الليمون والفانيليا ونترك الخليط ليبرد جانباً.
- نقوم بإشعال الفرن ليسخن.
- في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الفانيليا والبيض، ونخفقهم معا حتى تذوب كل حبيبات السكر.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ثم نخفق مرة أخرى.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي ونستمر في الخفق.
- في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق مع الباكينج بودر والسميد والملح معا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط السائل إلى خليط الدقيق الجاف.
- ثم نقلبهم جيدا بالمضرب السلك حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بدهن صينية متوسطة بقطع من الزبدة أو الزيت جيدا، ثم نصب فيها خليط الكيك.
- بعد ذلك نضع الكيك في الفرن لمدة 45 دقيقة، ولا يتم فتح الفرن عليها قبل نصف ساعة حتى لا تهبط الكيكة.
- بعد نضج الكيكة تماما نقوم بعمل ثقوب في الكيكة باستخدام الشوكة.
- ثم نقوم بصب الشربات فوق الكيكة ونقوم بتزينها بالمكسرات والزبيب وجوز الهند.
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كيكة الرواني الهشة بالسميد في الخلاط هي من أسرع وصفات الكيك التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر، حيث أن كيكة الرواني تجمع بين نوعين من أهم أنواع الحلويات وهما البسبوسة والكيكة العادية، ولذلك تعتبر كيكة الرواني من أكثر أنواع الكيك شعبية وخاصة في بلاد الشام والعراق وتركيا، وذلك بسبب طعمها الفريد واللذيذ، فهي من أكثر الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وهي من أكثر أنواع الكيك التي يفضلها الكبار والصغار، نظرا لهشاشتها ونعومتها.كيكة الرواني الهشة في الخلاط
لابد عند تحضير أي وصفة من وصفات الكيك أو الحلويات الالتزام بالمقادير بالضبط من أجل نجاح الوصفة، حيث يتم تجهيز كافة مقادير كيكة الرواني وهي كالتالي:كيكة الرواني بالسميد
- 1 كوب من الدقيق الأبيض.
- 4 بيضات.
- كوب من السميد.
- ذرة ملح.
- كوب كبير من الزبادي.
- فانيليا.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب كبير من الزبادي.
- كيس باكينج بودر.
- كوب من الزيت.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- نصف عصير ليمونة.
- نصف كوب من المكسرات المطحونة.
- أو نصف كوب من الزبيب وجوز الهند المبشور.
تعتبر طريقة تحضير كيكة الرواني من أسهل الطرق حيث يتم تجهيز كافة المقادير السابقة، ثم نقوم بتنفيذ الخطوات التالية:
- لعمل الشربات: في وعاء على النار نضع السكر مع الماء ونتركهم ليغلوا معا ثم نضيف لهم الليمون والفانيليا ونترك الخليط ليبرد جانباً.
- نقوم بإشعال الفرن ليسخن.
- في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الفانيليا والبيض، ونخفقهم معا حتى تذوب كل حبيبات السكر.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ثم نخفق مرة أخرى.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي ونستمر في الخفق.
- في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق مع الباكينج بودر والسميد والملح معا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط السائل إلى خليط الدقيق الجاف.
- ثم نقلبهم جيدا بالمضرب السلك حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بدهن صينية متوسطة بقطع من الزبدة أو الزيت جيدا، ثم نصب فيها خليط الكيك.
- بعد ذلك نضع الكيك في الفرن لمدة 45 دقيقة، ولا يتم فتح الفرن عليها قبل نصف ساعة حتى لا تهبط الكيكة.
- بعد نضج الكيكة تماما نقوم بعمل ثقوب في الكيكة باستخدام الشوكة.
- ثم نقوم بصب الشربات فوق الكيكة ونقوم بتزينها بالمكسرات والزبيب وجوز الهند.