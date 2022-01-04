كيكة الرواني الهشة بالسميد هشة وناعمة جدًا في الخلاط اعمليها في 5 دقائق فقط

كيكة الرواني الهشة بالسميد في الخلاط هي من أسرع وصفات الكيك التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر، حيث أن كيكة الرواني تجمع بين نوعين من أهم أنواع الحلويات وهما البسبوسة والكيكة العادية، ولذلك تعتبر كيكة الرواني من أكثر أنواع الكيك شعبية وخاصة في بلاد الشام والعراق وتركيا، وذلك بسبب طعمها الفريد واللذيذ، فهي من أكثر الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وهي من أكثر أنواع الكيك التي يفضلها الكبار والصغار، نظرا لهشاشتها ونعومتها.

كيكة الرواني الهشة في الخلاط

لابد عند تحضير أي وصفة من وصفات الكيك أو الحلويات الالتزام بالمقادير بالضبط من أجل نجاح الوصفة، حيث يتم تجهيز كافة مقادير كيكة الرواني وهي كالتالي:

1 كوب من الدقيق الأبيض.

4 بيضات.

كوب من السميد.

ذرة ملح.

كوب كبير من الزبادي.

فانيليا.

كوب من السكر الأبيض.

كوب كبير من الزبادي.

كيس باكينج بودر.

كوب من الزيت.

كوب سكر.

كوب ماء.

نصف عصير ليمونة.

نصف كوب من المكسرات المطحونة.

أو نصف كوب من الزبيب وجوز الهند المبشور.

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تعتبر طريقة تحضير كيكة الرواني من أسهل الطرق حيث يتم تجهيز كافة المقادير السابقة، ثم نقوم بتنفيذ الخطوات التالية: