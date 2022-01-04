من حلاوته مش هتبطلى تعمليه.. بسكوت القهوة الفاخر المقرمش اللذيذة لعشاق القهوة

من حلاوته مش هتبطلى تعمليه.. بسكوت القهوة الفاخر المقرمش من أكثر الوصفات التي تحبها الأطفال هي كوكيز حبيبات القهوة بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والمميزة إلى أن شكلها جذاب ومفضل لدى الأطفال وسهل التناول ويمكنك أخذه في علبة إلى أي مكان، ويعتبر كوكيز القهوة من أكثر الحلوى المنتشرة في جميع المحلات والسوبر ماركت ولكنها ليست باللذة التي تكونها عند تحضيرها في المنزل بل وأكثر ضمانًا وبدون أي مواد حافظة قد تضر الجسم، تابعي معنا الخطوات بإمعان وحضري أفضل كوكيز لأطفالك في المنزل.

3\4 كوب من الزبدة المذابة والمالحة.

كوب كبير من السكر الداكن.

سكر حبيبات.

ملعقة فانيلا وبيكنج صودا.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة الداكنة والمحمصة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

مسحوق من الكاكاو الداكن بدون سكر.

حبيبات قهوة فورية وملعقة صغيرة من الملح.

رقائق من الشيكولاة الداكنة.

سكر بني لرشه على الكوكيز.

بسكوت القهوة المقرمش بالخطوات أول خطوة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى 350 درجة.

أول خطوة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى 350 درجة. جهزي 3 صواني خاصة بالفرن وافرشيها بورق البرشمان.

بواسطة الخلاط الكهربائي أو المضرب وقومي بخفق السكر والبيض والفانيلا والزبدة والقهوة داخل الخلاط أو المضرب.

اخفقي المكونات جيدًا حتى تتخلصي من أي تكتلات أو حبيبات وتحصلي على خليط ناعم وانسيابي.

في وعاء آخر قومي بوضع الكاكاو وحبيبات القهوة والملح والبيكنج صودا مع بعضهم وقلبيهم حتى تحصلي على مزيج متجانس.

في خليط الزبدة أضيفي الدقيق بالتدريج حتى تصبح العجينة أكثر تماسكًا وأضيفي الشيكولاتة واستمري في الخفق.

شكلي كرات كوكيز صغيرة على هيئة كرات ووزعيها ورصيها بشكل منسق داخل الصواني التي قمنا بتجهيزها مسبقًا واتركي مسافة مناسبة بين كل كرة والأخرى حوالي مسافتين.

قومي بالضغط على كل كرة ضغطة رقيقة ورشيها بالسكر حتى تتزين وضعي الصواني داخل الفرن لمدة حوالي 15 دقيقة لا أكثر حتى تتأكدي من نضج الكوكيز بشكل كامل.

بعد أن تنضج أخرجيها من الفرن وقومي بنقلها في طبق أو رف سلكي حتى تصبح باردة أكثر ويمكنك تقديمها لأطفالك وللضيوف وتناولوها بألف هناء.

طريقة عمل كوكيز حبيبات القهوة في المنزل مكونات عمل الكوكيزخطوات العمل