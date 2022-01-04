حلويات بكوب دقيق واحد بالمقلاة سهلة واقتصادية ومقرمشة ولذيذة ومغذية

حلويات بكوب دقيق واحد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضا، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلويات صحية بدون سكر وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات بكوب دقيق واحد بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات بكوب دقيق واحد

تتكون حلويات بكوب دقيق واحد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب دقيق (150 جم).

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

بياض بيضة للصق.

زيت غزير للقلي.

شربات أو عسل أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات بكوب دقيق واحد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والبيضة والسمنة المذابة والخل، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ونضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.

ثم نفرد العجينة بالشوبك بعدما ارتاحت على سطح مرشوش بالنشا بسمك وسط.

ثم نقطعها بقطاعة دائرية صغيرة على شكل وردة أو كما ترغبون، ثم نلم العجين المتبقي ونكوره ونفرده مرة ثانية، ثم نقطعه بالقطاعة، وهكذا حتى تنتهي العجينة.

بعد ذلك ندهن كل 5 ورود من العجين ببياض البيض ونضعهم فوق بعض، ثم نحضر عصا (ستيك) الشيش، ثم نضغط بها على الورود في المنتصف من الجهتين (مع مراعاة عدم قطع العجين) .

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار عالية، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الورود وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبهم على الجهة الثانية ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا أيضا.

بعد ذلك نرفع الحلوى من على النار.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع الحلوى في الشربات الدافئ وعندما تتشرب الشربات نخرجها من الشربات.

ثم نقدم حلويات بكوب دقيق واحد في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

شريحتين ليمون.

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والماء وشرائح الليمون، ثم نضع الحلة على نار عالية، وعندما يبدأ الخليط يغلي نخفض النار، ثم نخرج شرائح الليمون. ثم نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار. ثم نترك الشربات يبرد قليلا بحيث يصبح دافئ، وبعد ذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير