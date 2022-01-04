بدون فرن.. كيكة التفاح في الطاسة هشه وخفيفة في 5 دقائق بأقل المكونات جربيها بسرعه

بدون فرن.. كيكة التفاح في الطاسة هشه وخفيفة في 5 دقائق هي من أكثر الوصفات المنتشرة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث ينصح كل شخص قام بتجربتها الأشخاص الآخرين بعملها وتجربتها فهي من ألذ أنواع الكيكات والتي تحتوي على قيمة غذائية مكثفة وتغنيك عن وجبة الإفطار حيث يمكنك تقديها صباحًا كما يمكنك إرسالها مع أطفالك إلى المدرسة بدلًا من الساندويتشات وقد تعطي أطفالك الطاقة والحيوية في بداية اليوم الدراسي وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بشرح تفصيلي لكيفية تحضيرها وعملها في المنزل.

طريقة عمل كيكة التفاح في الطاسة

لا تحتاج منك فرن ولا تحتاج منك أي عناء كل ما تحتاجه منك هو بعض المكونات والتي تتمثل فيما يلي:-

بيضة واحدة كبيرة.

1\3 كوب من السكر الأبيض وربع كوب من زيت القلي.

كوب كبير من الكريز الأحمر للتزيين.

دقيق أبيض.

حليب كامل الدسم طازج.

خل أبيض.

كيس فانيلا وكيس بيكنج باودر.

2 تفاحة وقومي بتقطيعها شرائح دائرية متساوية ورفيعة.

1\2 كوب سكر.

ملعقة قرفة وأخرى زبدة.

أحضري طاسة قلي ومن الأفضل أن تكون نوعها تيفال حتى لا تلتصق بها الكيكة ثم ادهنيها بالزبدة جيدًا باستخدام فرشة لفردها في جميع نواحي الصينية.

قومي بوضع ربع كوب السكر إلى القرفة واخلطيهم جيدًا وضعيهم داخل الطاسة حتى تقومي بتغطيتها بشكل كامل.

باستخدام الخلاط الكهربائي قومي بوضع كل المكونات السائلة عندك (زيت – سكر – حليب – بيض) وقلبيهم في الخلاط وقومي بتشغيله حتى يتم خفقهم جيدًا داخل الخلاط.

ثم أضيفي الفانيلا والخل الأبيض إلى خليط الخلاط المخفوق وشغليه مرة أخرى حتى تختلط كل المكونات مع بعضها تمامًا.

بعد ذلك ضعي الدقيق والبيكنج باودر وذلك ليزيد من هشاشة الكيك وقلبيهم جيدًا.

أضيفي شرائح التفاح إلى الطاسة المدهونة بالقرفة والسكر والزبدة بحيث تتكون طبقة تفاح وكذلك رصي حبات الكريز بشكل منسق.

غطي الطاسة وافتحي نار البوتاجاز على درجة حرارة هادئة حتى ثم أضيفي خليط الكيك ثم غطيها مرة أخرى حتى لا تهبط.

إلى أن يتحول لون العجينة إلى اللون الذهبي اللامع ، تبدأ الكيك في النضج حينها وقومي برفع الطاسة من على النار.

ادهني طبق كبير بالزيت وقومي بقلب الكيك من الطاسة على الطبق ثم ضعيها مرة أخرى على وجهها الأخر حتى يحمر هو الآخر.

بعد أن تنضج الكيك أخرجيها من الطاسة وابدئي بتزيينها بمكونات التزيين وتناوليها بألف هناء.

مكونات دهن الطاسة والتزيينخطوات عمل الكيكة