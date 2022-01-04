أقوي كيراتين طبيعي….. في نصف ساعه هيكون شعرك زي الحرير طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن

طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن، يعتبر الشعر الناعم من أنواع الشعر الجميلة والمميزة، ولذلك فإن كل امرأة تبحث عن طرق مختلفة يمكن من خلالها فرد الشعر وتنعيمه، وتعد الطرق الطبيعية من أشهر الوصفات وأأمنها التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة من دون الحاجة إلى مكونات كثيرة، ومن ضمن الطرق التي يمكن استخدامها لفرد الشعر هي استخدام الخميرة، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية استخدام الخميرة لفرد الشعر.

طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدام الخميرة فيها من أجل تغذية الشعر وتنعيمه، ومن هذه الطرق:

الماء والخميرة لحيوية الشعر

يمكن تنفيذ هذه الطريقة عن طريق اتباع الآتي:

في إناء يتم وضع 3 ملاعق من الماء الفاتر مع نصف كيس من الخميرة الفورية ونخلطهم جيداً.

نترك الخليط على جنب لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.

نقوم بوضع المزيج على الشعر وتدليك الشعر به لمدة لا تقل عن نصف ساعة من الجذور حتى الأطراف.

يتم غسل الشعر باستخدام الماء الدافئ.

الخميرة وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المفيدة والمغذية للشعر وعندما يتم إضافته إلى الخميرة فإن ذلك سوف يساهم في زيادة فعالية الوصفة للشعر ويتم تطبيق الوصفة كالتالي:

في وعاء نقوم بوضع كمية متساوية من الخميرة وزيت الزيتون، ثم بعد ذلك يتم وضع ملعقة من العسل إلى الخليط ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع هذا المزيج على الشعر وتركه لمدة ساعتين على الأقل.

يتم بعد ذلك غسل الشعر بشكل جيد بواسطة الماء والشامبو.

بشكل جيد بواسطة الماء والشامبو. يمكن تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تحصلين على النتيجة التي تحلمين بها.

وصفة اللبن والخميرة لفرد الشعر

يمكن استخدام هذا الوصفة لفرد الشعر وذلك عن طريق التالي: