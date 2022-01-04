أسرار الحواوشي الاسكندراني وطريقة عمله بسهولة مثل المحلات

الحواوشي هو طبق مصري شهير يستمتع به كثير من الناس، وترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية صنعه في المنزل بنفس المذاق الموجود في المطعم هنا نوضح لك طريقة سريعة وسهلة لتحضير حواوشي بالمنزل دون الحاجة للخروج لتناول الطعام وهذه الوجبة مصنوعة من اللحم. ومن مكونات بسيطة ومنخفضة التكلفة ويمكن أن يتم تجهيزها في البيت.المكونات
- كيلو من اللحم المفروم
- أربعة أكواب طحين
- 1 ملعقة خميرة فورية تكون صغيرة
- اثنين من ملعقة كبيرة سمنة
- ربع كوب بقدونس يكون
- بصلة كبيرة مقطعة إلى نصفين مفرومة
- 1 ملعقة صغيرة سكر وملح
- ملعقة تكون صغيرة مع فلفل اسود وتوابل لحم
- ربع كوب من الزيت
- نصف كوب حليب بارد
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
والآن سنتعلم كيفية الاستعداد بخطوات بسيطة وسهلة ؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات أدناه خطوة بخطوة.
- نحضر اناء ويُمزج كل من الدقيق او مايطلق عليه الطحين ونضيف والسكر وكذلك الخميرة الفورية والملح في وعاء الخلط.
- ثم باستخدام العجان أو عن طريق اليد نضيف تدريجياً المزيد من الحليب إلى الدقيق ونقلب جيداً، ونزيد تدريجياً كمية الماء.
- بمجرد أن يتم دمج جميع المكونات وتجانسه ، نبدأ في اضافة نصف كوب من الزيت ثم نستمر في الخلط وذلك حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نترك العجينة جانباً ثم نغطيها حتى تتخمر وبعد ذلك سوف تتضاعف في الحجم.
- نحن نجهز الحشو الذي سنضعه داخل رغيف العيش
- يتم خلط كيلو اللحم مع البصل المفروم ومع الفلفل الرومي ونضع البهارات المتبقية.
- بعد ذلك، نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا.
- ثم نلف مزيج اللحم إلى كرات لحم بالحجم المناسب.
- بمجرد أن يتم تخمير العجين، نقوم بتقطيعه إلى 9 قطع، ونفصل كل قطعة، ونضع واحدة من كرات اللحم التي صنعناها بالداخل.
- تُغلق بوليت اللحم بالعجينة وتُترك جانباً لمدة دقيقة.
- ثم في صحن مرق بالسمن، ضع كرة عجينة اللحم واضغط عليها حتى تأخذ شكل العيش.
- وسنفعل ذلك مرارًا وتكرارًا حتى نستنفد جميع العجين
- طالما يتم ذلك نضع الطبق في الفرن على حرارة 200 فهرنهايت ، وبعد أن تنضج الحواوشي في الأسفل نعيدها للفرن حتى تنضج من كل الجهات ثم نرفعها.
- وبعد ذلك وبارتياح يصبح الحواوش الإسكندري جاهزًا للاكل
- حيث يتم تقديم الحواوشي في الوجبات الرئيسية ويمكن أيضا عملها عند الذهاب في الرحلات والمتنزهات.
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الحواوشي هو طبق مصري شهير يستمتع به كثير من الناس، وترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية صنعه في المنزل بنفس المذاق الموجود في المطعم هنا نوضح لك طريقة سريعة وسهلة لتحضير حواوشي بالمنزل دون الحاجة للخروج لتناول الطعام وهذه الوجبة مصنوعة من اللحم. ومن مكونات بسيطة ومنخفضة التكلفة ويمكن أن يتم تجهيزها في البيت.المكونات
- كيلو من اللحم المفروم
- أربعة أكواب طحين
- 1 ملعقة خميرة فورية تكون صغيرة
- اثنين من ملعقة كبيرة سمنة
- ربع كوب بقدونس يكون
- بصلة كبيرة مقطعة إلى نصفين مفرومة
- 1 ملعقة صغيرة سكر وملح
- ملعقة تكون صغيرة مع فلفل اسود وتوابل لحم
- ربع كوب من الزيت
- نصف كوب حليب بارد
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
والآن سنتعلم كيفية الاستعداد بخطوات بسيطة وسهلة ؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات أدناه خطوة بخطوة.
- نحضر اناء ويُمزج كل من الدقيق او مايطلق عليه الطحين ونضيف والسكر وكذلك الخميرة الفورية والملح في وعاء الخلط.
- ثم باستخدام العجان أو عن طريق اليد نضيف تدريجياً المزيد من الحليب إلى الدقيق ونقلب جيداً، ونزيد تدريجياً كمية الماء.
- بمجرد أن يتم دمج جميع المكونات وتجانسه ، نبدأ في اضافة نصف كوب من الزيت ثم نستمر في الخلط وذلك حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نترك العجينة جانباً ثم نغطيها حتى تتخمر وبعد ذلك سوف تتضاعف في الحجم.
- نحن نجهز الحشو الذي سنضعه داخل رغيف العيش
- يتم خلط كيلو اللحم مع البصل المفروم ومع الفلفل الرومي ونضع البهارات المتبقية.
- بعد ذلك، نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا.
- ثم نلف مزيج اللحم إلى كرات لحم بالحجم المناسب.
- بمجرد أن يتم تخمير العجين، نقوم بتقطيعه إلى 9 قطع، ونفصل كل قطعة، ونضع واحدة من كرات اللحم التي صنعناها بالداخل.
- تُغلق بوليت اللحم بالعجينة وتُترك جانباً لمدة دقيقة.
- ثم في صحن مرق بالسمن، ضع كرة عجينة اللحم واضغط عليها حتى تأخذ شكل العيش.
- وسنفعل ذلك مرارًا وتكرارًا حتى نستنفد جميع العجين
- طالما يتم ذلك نضع الطبق في الفرن على حرارة 200 فهرنهايت ، وبعد أن تنضج الحواوشي في الأسفل نعيدها للفرن حتى تنضج من كل الجهات ثم نرفعها.
- وبعد ذلك وبارتياح يصبح الحواوش الإسكندري جاهزًا للاكل
- حيث يتم تقديم الحواوشي في الوجبات الرئيسية ويمكن أيضا عملها عند الذهاب في الرحلات والمتنزهات.