أسرار الحواوشي الاسكندراني وطريقة عمله بسهولة مثل المحلات

الحواوشي هو طبق مصري شهير يستمتع به كثير من الناس، وترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية صنعه في المنزل بنفس المذاق الموجود في المطعم هنا نوضح لك طريقة سريعة وسهلة لتحضير حواوشي بالمنزل دون الحاجة للخروج لتناول الطعام وهذه الوجبة مصنوعة من اللحم. ومن مكونات بسيطة ومنخفضة التكلفة ويمكن أن يتم تجهيزها في البيت.

كيلو من اللحم المفروم

أربعة أكواب طحين

1 ملعقة خميرة فورية تكون صغيرة

اثنين من ملعقة كبيرة سمنة

ربع كوب بقدونس يكون

بصلة كبيرة مقطعة إلى نصفين مفرومة

1 ملعقة صغيرة سكر وملح

ملعقة تكون صغيرة مع فلفل اسود وتوابل لحم

ربع كوب من الزيت

نصف كوب حليب بارد

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

المكوناتطريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني

والآن سنتعلم كيفية الاستعداد بخطوات بسيطة وسهلة ؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات أدناه خطوة بخطوة.