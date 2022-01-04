طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج الأصلية في حلة واحدة بطعم لا يقاوم

في حال أردت عمل وجبة جديدة علي سفرتك المميزة، فننصحك اليوم بعمل الكبسة السعودي بالدجاج، وهي من أكثر الأكلات المطلوبة من قبل المتابعين لمعرفة طريقة تحضيرها علي أصولها العربية خطوة بخطوة، لكي تخرج بطعم لذيذ لا يقاوم، حيث تعتبر من الوصفات الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وتعد طريقة تحضيرها من الطرق السهلة والبسيطة بدون مجهود كبير يذكر، وعليه فأننا اليوم على موقع ثقفني الإخباري نوضح لكم طريقة صنع الكبسة السعودية بالدجاج من المطبخ العربي الخليجي.

طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج

في بداية عمل الكبسة السعودي بالدجاج، لابد من تحضير تلك المكونات اللازمة لكي تخرج الوصفة بنفس الطعم الأصلي وهي علي النحو التالي.

ثلاث اكواب أرز بسمتي.

2 كيلو دجاج مقطع

أربع معالق كبيرة سمن او زبدة

حبة كبيرة بصل مفروم

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة ملح

حبات كبيرة طماطم مفرومة

بعض حبة فلفل أسود كامل.

3 قرون فلفل أخضر حار.

زبيب ولوز حسب الرغبة.

معالق كبيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة كركم

إثنان عود قرفة

أربع ورق غار.

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طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج

ومن الوصفات التي يتم صناعتها بدون وقت طويل في المطبخ، حيث يتم اتباع الخطوات التالية في طهي الكبسة لتخرج بصورتها الصحيحة ويصبح لديك وجبة متكاملة لك ولعائلتك.