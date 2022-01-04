حضري كيكة جوز الهند الهشة بالزبادي بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة

تعتبر كيكة جوز الهند ، من أطيب الحلويات الغربية المشهورة والمميزة، والتي تتمتع بقوام هش وخفيف، والتي تتواجد مكوناتة في كل منزل، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وروعة مذاقها، وهناك طرق مختلفة لتحضيرها بمذاق ونكهات متعددة، فهي محببة لدي الكبار والصغار، يمكن تحضيرها لأطفالك علي الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن، وهي من أنواع الكيك الذي يتمتع بمذاق للذيذ ورائع، فهي تحتوي علي البيض والحليب وهي مكونات صحية ومفيدة، وتحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل.

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الكيكة الهشة وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

بشر لليمونة كاملة.

2 معلقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من جوز الهند المبشور.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الخل الأبيض.

كوب وربع من السكر الحبيبات.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من جوز الهند.

للتزيين:-

قطع صغيرة من الكرز أو الزبيب.

صوص الكراميل.

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كيكة جوز الهند اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-



في وعاء عميق نضع الدقيق وبكينج بودر، والفانيليا وجوز الهند والنشا، ونقلب المكونات الجافّة حتي تمتزج تماماً. ثم بعد ذلك العجان الكهربائي، نضع البيض والخل والملح، وبشر الليمون والسكر، نخفق جيداً علي سرعة عالية حتي يذوب السكر تماماً. بعد ذلك نضع الزبادي والزيت، ونخفق جيداً علي سرعة عالية، حتي يتجانس الخليط ويصبح ناعم جداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، ونخفق علي سرعة هادئة حتي نحصل علي قوام ثقيل وكريمي، نصب الخليط في صينية بها ورق زبدة. ونرش القليل من جوز الهند علي الوجه، وندخلها فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية، لمدّة 35 دقيقة ثم نختبر النضج بعود خشبي. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي تخرج وتترك لتبرد قليلاً، ثم تزين بصوص الكراميل وقطع من الكرز أو الزبيب، وتقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالفانيليا

من هنا سوف نذكر لكم طريقة عمل هذه الحلوى وهي كما يلي:-