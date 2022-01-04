اصنعي بنفسك شامبو الروز ماري والنعناع الطبيعي وتمتعي بشعر صحي وناعم مثل الحرير

شامبو الروز ماري والنعناع ، من المستحضرات الجميلة التي تجعل مظهر الشعر رائع وجميل، وهو بديل المستحضرات الأخرى التي تسبب تلف الشعر على مدي استخدامها، فهو يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويساعد على نمو الشعر بشكل أفضل مما يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس، كما يعمل على تخفيف القشرة والحكة الجلدية المزعجة، كما يحتوي على زيت جاجوبا الذي يزيد من لمعان وبريق الشعر، وهو مناسب لجميع أنواع الشعر الدهني، والجاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شامبو الروز ماري والنعناع الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات شامبو الروز ماري والنعناع الطبيعي

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف لتر من الماء.

طبق كبير من صابون الغار المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جاجوبا.

ملعقتين كبيرتين من الروز ماري.

ملعقتين من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شامبو الروز ماري والنعناع الطبيعي وتمتعي بشعر صحي وناعم طول الوقت بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الروز ماري، والنعناع، ثم نصب الماء عليهم ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي جيداً، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. نصفي الخليط جيداً ثم نأخذ الماء ونضيف إليه صابون الغار المبشور ونقلب باستمرار حتى يذوب الصابون تماماً. نضع الوعاء مرة أخرى على النار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضع جانباً حتى يبرد، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نحضر علبة شامبو فارغة ونصب الخليط داخلها ونغلقها جيداً ونضعها جانباً بعيد عن متناول الأطفال.

طريقة استخدام شامبو الروز ماري والنعناع على الشعر

سوف نتعرف على طريقة استخدام شامبو على الشعر وهى كالتالي:-