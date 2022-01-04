كل أسرار الكفتة المتماسكة بمكون واحد وقدمي كفته الحاتي لعائلتك ألذ من المطاعم مش هتشتريها جاهزة

الكفتة أحد أكثر الأطعمة التي يقبل عليها الأطفال ويحبون تناولها، وذلك لسهولة أكلها وطعمها اللذيذ، وكثيراً من الأمهات يصنعونها، ولكنها تتفكك بسهولة فهناك أسرار لعمل الكفتة المتماسكة، فيمكنك صنعها لعائلتك مثل التي يصنعها الحاتي وبنفس تفاصيلها، وقدميها لهم سواء مع طبق المكرونة أو في سندوتشات ومغطاه بسلطة الطحينة، وفي هذا المقال سنخبرك بطريقة عملها الصحيحة.

ويوجد بعض النصائح التي يفضل إتباعها قبل القيام بعمل الكفتة المفرومة أبرزها تقليل نسبة البصل المستخدم في الخلطة، بالإضافة إلى نسبة التوابل التي توضع وذلك للعمل على تذوق طعم اللحم في كفتة الحاتي البيتي، قومي بعصر ثمارة من الطماطم ووضع العصير داخل التتبيلة واللحمة حيث تستخدم أكبر المطاعم هذه الطريقة التي تكسب وصفتنا الطعم اللذيذ.

طريقة عمل كفتة الحاتي

يمكنك عمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة، وبكل أسرارها وجعلها متماسكة حيث تعتبر الأمهات أن عملية تماسك الكفتة صعبة أو وجود سر يجعلها ذو قوام جيد مثل الحاتي، وإليك الطريقة فيما يلي:

نصف كيلو من اللحم المفروم البلدي.

قطعة من الدهن الضاني.

أربعة أعواد من البقدونس الأخضر الطازج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

حبتين متوسطتين الحجم من البصل الأحمر.

فصين كبيران من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من البابريكا.

حزمة من البقدونس الأخضر الطازج لوضع الكفتة عليها.

إناء عميق لخلط المكونات بها.

قومي بإحضار بوله عميقة، وقومي بوضع اللحم بها.

أضيفي إليها كمية الملح حسب رغبتك.

قومي بوضع بهارات اللحم.

أضيفي الفلفل الأسود ثم أضيفي البابريكا، ويمكنك الإستغناء عنها.

قلبي البهارات مع اللحم جيداً.

في الكبة الكهربائية قومي بفرم البصل جيداً.

أضيفي البصل المفروم بعد تصفيته من الماء جيداً إلى المكونات السابقة.

في طبق جانبي ضعي ماء البصل، ولا تتخلصي منه.

قومي بفرم البقدونس، أو تقطيعه قطع صغيرة جداً.

ضعي البقدونس على المكونات السابقة، وإستمري في التقليب.

إفرمي قطعة الدهن الضاني فرماً جيداً، وأضيفيها إلى المكونات، ثم قلبيها جيداً.

قشري فصوص الثوم وإفرميهم، أوقطعيهم قطع صغيرة جداً، ثم ضعيهم على المكونات السابقة.

بعد خلط المكونات بكل قوة قومي بعمل أصابع الكفتة، ثم بللي يدك أثناء عمل الأصابع.

أكملي الكمية كاملة واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي.

إتركيها في الثلاجة ساعة كاملة، وإذا كنتي تحتاجي إليها بسرعة ضعيها لمدة ربع ساعة في الفريزر.

إخرجيها وضعيها في الفرن، أو في الشواية.

إنتظري حتى تنضج جيداً.

إحضري طبق التقديم، وضعي به أعواد البقدونس فيه وضعيها عليه، وقدميها مع سلطة الطحينة والعيش البلدي.

مكونات كفتة الحاتيتحضير كفتة الحاتي المتماسكة