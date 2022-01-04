لقمة القاضي العوامة هشة وخفيفة وقطنية وأسرار تسويتها بدون ما تشرب الزيت

تعتبر لقمة القاضي واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشهية، وفي نفس الوقت لذيذة ومحبوبة من الجميع، فتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة كما أن لها مذاق شهي، فتسمى بمختلف المسميات التي من بينها لقمة القاضي وزلابية ولقيمات وعوامة والكثير من المسميات الأخرى،فيطلق عليها عوامة لأنها في الزيت تشبه العوامة في الماء تطفو على الوجه، وتسمى لقمة القاضي لأنها كانت منذ زمن بعيد تصنع في بيت القضاة وتقدم كضيافة، فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير لقمة القاضي بكل سهولة بمكونات بسيطة.

تحضير لقمة القاضي

يتم تحضير لقمة القاضي بخطوات بسيطة وسهلة وتتبعوا معنا في المقال الآتي المقادير المظبوطة لعمل لقمة القاضي في البيت كالجاهزة تماماً وضمان نجاحها من أول مرة وضمان تقطيعها بصورة جيدة ككرة متساوية.

كأسان من الدقيق الأبيض. كأس ونصف الكأس من المياه الدافئة. ملعقة من السكر الأبيض. ملعقة ونصف الملعقة من النشا. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. رشة من الفانيليا.

شربات. سكر بودرة. جوز الهند. صوص شيكولاتة. مكسرات مطحونة.

كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة عصير ليمون.

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يتم تحضير لقمة القاضي بمقادير بسيطة وسهلة بالإضافة لأن الخطوات سهلة وغير مكلفة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة التحضير لقمة القاضي.

يتم الحصول على بولة المتوسطة ويتم إذابة السكر والخميرة فيها ثم يتم وضع فيها ربع كأس من الدقيق ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض. يتم وضع غطاء على البولة وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن يختمر الخليط ويزداد حجمه. الحصول على بولة كبيىة ثم يتم خلط الباقي من الدقيق بعد نخله لضمان نظافته والنشا والملح والفانيليا. بعد ذلك يتم إضافة مزيج الخليط إلى المقادير الجافة ويتم التقليب لحين أن تتجانس كافة المقادير والحصول على عجينة مطاطية. يتم تغطية البولة بنايلون ثم يتم تركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة لحين أن تختمر.

طريقة تحضير لقمة القاضي