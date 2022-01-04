تحضير خلطة توابل الشاورما السوري الأصلية بنكهة قوية ولذيذة ومميزة

خلطة توابل الشاورما السوري، من الوصفات اللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تضيف المذاق الشهي واللذيذ للشاورما السوري.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل الشاورما السوري الأصلية.

مكونات خلطة توابل الشاورما السوري

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين صغيرتين من البهار الحلو أو الكبيبة الصيني المطحونة.

ملعقتين صغيرتين من البابريكا.

وملعقتين صغيرتين من الكزبرة اليابسة المطحونة.

ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ونصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة توابل الشاورما السوريي الأصلية وطريقة تحضيرها كالتالي: