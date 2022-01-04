سحر الفازلين والكركم لإزالة شعر الجسم والوجه بكل سهولة

يعتبر كريم الفازلين والكركم ، من أكثر المستحضرات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لتوفير الوقت والجهد والأموال عند إزالة الشعر الزائد نهائياً من الجسم، فيعتبر إزالة الشعر من الجسم من أكبر المشاكل التي تواجه أغلب النساء ولا تجد لها حل سريع فلذلك قومنا بعمل هذا الكريم الرائع لتخلص من مشكلة الشعر الزائد نهائياً، وهو من المسحضرات التي تعطي نتائجها من أول استعمال، وسوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والكركم السحري لتبييض المناطق الحساسة وإزالة الشعر منها بكل سهولة.

مكونات كريم الفازلين والكركم

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نقدم لكي سيدتي وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

3ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والكركم العجيب لإزالة الشعر نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نستمر بعجن المكونات مع بعضها حتى يتشكل الخليط ويصبح قوامه ناعم مثل الكريم تماماً. ثم نضع الكريم في علبة متوسطة، ثم نتركه لبضع دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بتنظيف المناطق المراد إزالة الشعر الزائد منها بواسطة الماء الدافئ والصابون. ثم نجفف البشرة جيداً بواسطة المنشقة قطنية، ثم نقوم بفرد الكريم على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بفرك الكريم بواسطة اليد حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء البارد والصابون وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

فوائد كريم الفازلين والكركم للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-