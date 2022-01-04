يعتبر شامبو زيت الغار المغربي من أفضل أنواع الشامبو المستخدم للعناية بالشعر، وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على الشعر لاحتوائه على مكونات طبيعية وآمنة ومناسبة لجميع أنواع الشعر كما أنه خالي من أي مواد كيميائية ضارة، لأن معظم أنواع الشامبو تحتوي على مادة الكبريتات التي تدمر بروتين الشعر ولذلك ينصح الخبراء باستخدام الشامبو الطبيعي الخالي من الكبريتات، ويعد شامبو زيت الغار أحد أهم أنواع الشامبو الطبيعي المشهور في العالم العربي، ويدخل في تركيبته العديد من المكونات الطبيعية الهامة للشعر مما يجعله أحد أهم الأنواع التي تفيد الشعر، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل شامبو زيت الغار المغربي لعلاج الشعر الجاف والمتقصف.

مكونات شامبو زيت الغار كلها مواد طبيعية مفيدة جداً للشعر وتعمل على حمايته من التقصف والجفاف، وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من مبشور صابون الغار.

ملعقة كبيرة من زيت الغار الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

3 كبسولات من فيتامينE.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من الزبدة

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من المرمرية المطحونة.

يتم تحضير شامبو زيت الغار بطريقة سهلة وسريعة دون تعقيد بالخطوات التالية:-

نضع ملعقتين من مبشور صابونة الغار وملعقتين من عسل النحل في إناء نظيف، ثم نضيف ملعقة كبيرة من كلاً من زيت الأفوكادو والزبدة وزيت اللافندر. ثم نفرغ محتوي ثلاث كبسولات من فيتامينE وملعقة كبيرة من زيت الغار، ونضيفهم على المكونات ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. نقوم بوضع ملعقة كبيرة من المرمرية المطحونة في كوبين من الماء ونقلب جيداً ثم نصفي الخليط ونضيفه على المكونات السابقة. ثم نخفق المكونات جيداً بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي بدون تكتلات. نسكب الخليط في إناء نظيف، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 10 ساعات. ثم يوضع الخليط في زجاجة شامبو فارغة ونظيفة مع مراعاة حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام. نضع القليل من الشامبو على الشعر قبل الاستحمام وندلك فروة الرأس لمدة 10 دقائق ثم يغسل الشعر بالماء جيداً.

فوائد زيت الغار المغربي

زيت الغار له العديد من الفوائد للبشرة والشعر، ومنها ما يلي:-

يساعد زيت الغار في الوقاية من المشكلات الجلدية المختلفة مثل التهابات الجلد والأكزيما والصدفية وحب الشباب. ترطيب البشرة وعلاج الجفاف وتهيج البشرة. تحسين صحة الشعر وتقوية جذوره لأنه يساعد على تعقيم فروة الرأس والوقاية من ظهور القشرة عند استخدامه بشكل منتظم. تجديد خلايا البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها. يحتوي زيت الغار على فيتامينات تغذي الشعر وتعيد له الحيوية، كما يستخدم لعلاج جفاف الشعر بدلاً من المنتجات الكيميائية. منع تساقط الشعر، كما يعمل على زيادة لمعان الشعر وترطيبه. يقضي على أي بكتيريا أو فطريات تصيب الرأس. يحفز نمو الشعر ويعمل على زيادة طوله ولذلك يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالشعر. يستخدم في علاج حشرات الرأس، ويتم تدليك فروة الرأس بالزيت ويترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ثم يغسل بالماء الساخن والشامبو.

نصائح للعناية بالشعر

تعتبر التغذية السليمة من أهم العوامل التي تساعد على نمو الشعر بشكل صحي ومنع التساقط، وسنقدم لكم فيما يلي أهم الأغذية المفيدة للشعر:-