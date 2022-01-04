خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه في يوم مجربة بتركيبة من المكونات الطبيعية لتطويل الشعر بسرعة جداً

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً يمكن الحصول عليها من خلال متابعة المقالة ، حيث جمعنا لكل فتاة وسيدة تحلم بشعر طويل ناعم وقوي بأقوي مجموعة من الخلطات الطبيعة تعمل بفاعلية على تطويل الشعر وتكثيفه بجانب تغدية الشعر من الجذور حتي تنعمي بشعر صحي ولامع دون مشاكل، وبالسطور التالية عدد من الـ خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه في يوم فدعونا نستعرض سويا المكونات المطلوبة لكل وصفة وطريقة التطبيق.

وصفة سهلة لتطويل الشعر في يومين

للحصول على وصفة سهلة لتطويل الشعر في يومين هناك عدد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وتنعيمه ومن أهمها وصفة زيت الخروع فهو الأفضل في إطالة الشعر وكدلك يمكن استخدامه في تطويل الرموش والحواجب، فعليكي أخد كمية من زيت الخروع دون إضافة عليه أي زيوت أخري فهو لوحده كفيل على تغذية الشعر وتطويله مع المواظبة في الاستخدام لمدة شهر على الأقل وستلاحظين فرق طول الشعر وكثافته بنفسك، ثم توزع الكمية على الشعر مع التدليك لدقائق حتي يصل للجذور ويغطي الشعر ويفضل أن تطبيق الوصفة ليلا وفي النهار يشطف الشعر بالماء الدافيء فقط دون الشامبو.

وفي حال الرغبة باستعمال زيت الخروع لتطويل الرموش يستخدم أيضا فقط بدون إضافة عليه زيوت أخري من خلال مسح الرموش بكمية قليلة من يوم وراء يوم لنتيجة ملحوظة.دلك الذي

وصفة لتطويل الشعر في ليلة واحدة

من الخلطات المجربة هي وصفة الحليب مع الأفوكادو، تلك الخلطة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتجاها الشعر لبدأ عملية إطالته وتكثيفه فكما نعلم أن الحليب من أكثر العناصر الغدائية كونه يحتوي على فيتامينات تساعد في علاج الشعر المتقصف ، بينما الأفوكادو يلعب دورا في منح الشعر البروتين والدهون الأساسية التي يحتجاها دوما، فمع دمج ملعقة واحدة من الأفوكادو مع ملعقة من الحليب ويضاف عليهم ملعقة من العسل، وملعقة من السكر وملعقة من خل التفاح وأيضا ملعقة من الموز المهروس جيد وتخلط المكونات معا جيدا ثم توزع التركيبة على شعرك بالكامل ويغطي بعدها بكيس بلاستيك أو بمنشفة وبعد مرور 30 دقيقة يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ينبغي تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع لتحقيق نتيجة مبهرة.