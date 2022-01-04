أعملي مخبوزات البريوش الفرنسية هشة وقطنية في المنزل بحرفية عالية كالمخابز وبمكونات بسيطة

يعد البريوش واحد من أفضل أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثيرين ويحبها الجميع وتتسم مخبوزات البريوش بالمذاق الجيد ولكنها مكلفة قليلاً بخلاف الخبز العادي ولكن يمكننا تقديم البريوش كوجبة صباحية مع كوب من مشروبنا الصباحي المفضل، أو تقدم كوجبة عشاء خفيفة أو كوجبة غير اساسية في منتصف النهار، والبريوش يمكن تحضيره بالكثير من الأصناف يواء كان حلو أو حادق، وعلى الرغم من سهولة تحضيره إلا أن الكثير يعتقد أنها صعبة فيضطر لشرائه من الخارج، ومخبوزات البريوش تقدم الكثير من الفوائد إلى الإنسان وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير البريوش في المنزل.

تحضير البريوش في المنزل

يتم تحضير البريوش بطريقة سهلة وفي وقت سريع للغاية كما أن المقادير سهلة الشراء من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البريوش.

ثلاثة كؤوس من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات. بيضة مخفوقة بدرجة حرارة الغرفة. رشة ملح طعام ناعم. ملعقة من الخميرة الفورية. نصف إصبع من الزبدة. ربع كأس من بودرة السكر. قشر من الليمون المبروش. ملعقة من الفانيليا. خمسة ملاعق من حليب البودرة. مياه دافئة للعجن.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع الخميرة في المياه والحليب الدافئين ونصف السكر وتركهم لحين أن تتفاعل الخميرة ويتشكل فيها طبقة من الرغوة. يتم خلط النصف المتبقي من السكر مع البيض والطحين في إناء حجمه كبير ثم يتم إضافة الملح والفانيليا وبرش الليمون ويتم الاستمرار في العجن بصورة يدوية لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة والحليب والخميرة ويتم العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة لينة. بعد ذلك يتم تغطية الوعاء باستخدام أوراق النايلون ثم يتم وضع قطعة من القماش فوق النايلون ويتم ترك الوعاء في مكان دافئ لمدة ساعتين. يتم تقطيع العجينة إلى ثلاثة قطع متساويين وتكون كل قطعة على شكل مستطيل ثم يتم لف كل قطعة على شكل جديلة ثم يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة ساعة.

مقادير البريوشطريقة تحضير البريوش