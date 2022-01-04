لو عملتى اللحمه بالطريقة دة مش هتبطلي تعمليها ....طريقة عمل شرائح اللحم المشوي طعمها هتبهرك

طريقة عمل شرائح اللحم المشوي، يعد الدجاج المشوي من أكثر وصفات اللحم اللذيذة والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص، حيث تساهم تتبيلة اللحم التي يتم صنعها في إضافة نكهة مميزة للحم وجعل مذاقه أفضل، وتعتبر شرائح اللحم المشوي من الأكلات التي يمكن تناولها إذا كنت تقوم باتباع نظام غذائي صحي حيث أن سعراتها الحرارية منخفضة وتساعد على ملء البطن والشعور بالشبع، وفيما يلي طريقة عمل شرائح اللحم المشوي.

طريقة عمل شرائح اللحم المشوي

لتحضير وصفة شرائح اللحم المشوي يجب تنفيذ الخطوات التالية:

حبة طماطم متوسطة الحجم.

علبة من الذرة الحلوة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كيلو من اللحم الشرائح.

¾ كوب بهارات إيطالية.

كوب من صلصة التوماتيلو الخضراء.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من صلصة ورسيسترشير.

مكونات عمل شرائح اللحم المشوي

نقوم بالتخلص من أي زوائد دهنية موجودة في شرائح اللحم.

في إناء نقوم بوضع الكمون والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية و صلصة ورسيسترشير ونخلطهم جيداً.

نقوم بوضع هذه الخلطة على شرائح اللحم وتدليك اللحم جيداً بالتتبيلة حتى تمتزج كل شرائح اللحم بالتتبيلة.

يترك اللحم في التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات لكي يتشرب اللحم التتبيلة بشكل أفضل، أو تركها لمدة ليلة كاملة.

نقوم بإخراج شرائح اللحم من التتبيلة ووضعها على شواية الفحم ونقوم بشيها لمدة 20 دقيقة على الجهتين و حتى تصبح شرائح اللحم ناضجة.

نقوم بتقطيع الشرائح بشكل طولي وتقدم مع سلطة الذرة الحلوة.

لتَجهيز سلطة الذرة الحلوة في إناء نقوم بتقطيع حبة من الطماطم إلى قطع صغيرة ثم نضع الذرة الحلوة على الطماطم، وبعد ذلك نقوم بإضافة صلصة التوماتيلو الخضراء إلى الذرة والطماطم ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

نقوم بتغطية الإناء ووضعه في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل.

تقدم سلطة الذرة الحلوة مع شرائح اللحم المشوي وبذلك تكون وجبة متكاملة لكل العناصر الغذائية.

طريقة تحضير شرائح اللحم المشوي

وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم طريقة عمل شرائح اللحم المشوي بتتبيلة مميزة مع سلطة لذيذة، يمكن تنفيذ الطريقة وتقديم ألذ طبق لحم مشوي لعائلتك.