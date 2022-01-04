“مجربة” ضعيها قبل النوم لن تصدقي بشرتك افتح في ثلاث أيام فقط

نتعرف اليوم معا على أقوي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فكما نعلم تحلم كل فتاة وسيدة بامتلاك بشرة صافية وناصعة البياض، وقد تلجأ بعض السيدات لشراء الكريمات والمنتجات المنتشرة في عالم مستحضرات التجميل ولكن نجد أغلبها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تؤرق البشرة وتتسبب في ضررها على المدى الطويل، لذا من هذا المنطلق نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على توحيد وتبييض البشرة في غضون أسبوعين فقط.

أقوي وصفة لتفتيح البشرة

مع وصفة عصير الليمون وماء الورد لتبييض الوجه ستلاحظين الفرق بنفسك خلال أسبوع واحدة فقط من إتباعك للوصفة .

اخلطي نصف ليمونة مع ملعقتان من ماء الورد في وعاء، وخذي قطعة قطن نظيفة واغمسيها في الخليط وابدئي بمسح الوجه بالكامل بها احرصي على ترك الخليط لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ لتحصلين على أفضل النتائج.

حيث يحتوي الليمون بكثرة على فيتامين C الذي يلعب دورا هاما في تجديد خلايا الجلد ويساعد في محاربة التجاعيد.

وصفة الطماطم لتوحيد لون البشرة

اخلطي ثلاث ملاعق من عصير الطماطم مع ملعقتان من الحليب، ثم قومي بتوزيع المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشفيها بالماء الفاتر، احرصي على تطبيق تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع.

تعد الطماطم علاج قوي لتوحيد لون البشرة والتخلص من آثار حب الشباب كونها غنية بفيتامين C مما يساهم في التخلص من البثور المتواجدة على الجلد.

وصفة العسل والحليب لتبييض البشرة

مع وصفة الحليب والعسل العالم على تفتيح البشرة تدريجياً ستلاحظين الفرق من أول أسبوع فقط أخلطي ملعقة صغيرة من الحليب المجفف أو اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم لبيهم جيداً معا ثم طبقي الخلطة على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل شطفه جيداً بالماء البارد، احرصي على اتباع تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع للوصول بأفضل النتائج.

الحليب مع الليمون لبشرة أفتح

من الوصفات المجربة في تفتيح الوجه هي خلطة عصير الليمون مع الحليب البودرة، فتتميز تلك الوصفة على سرعتها في تفتيح الوجه في حين استخدامها لا تحتاجين إلى وضع ميك اب فخلال ثوان فقط ستحصلين على بشره أكثر بياضا، فقط عليك خلط ثلاث ملاعق من الحليب البودر ويضاف عليه ثلاث ملاعق من عصير الليمون ويمزج جيدا ثم يوزع الخليط على الوجه والرقبه ويترك حتى يجف لمدة 15 دقيقة وبعدها يمكن شطف الوجه بالماء الدافئ.

ماسك الزبادي والعسل

تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات بحثا من قبل السيدات، ويعد الزبادي علاج فعال ومميز يساعد في التخلص من الصبغة المفرطة، كما يساهم في تقليص البقع الداكنة، ونتابع معكم كيف يتم عمل هذا الماسك، في البداية قومي بإضافة نحو نصف ملعقة من العسل إلى نصف كوب من الزبادي، ثم نضع هذا الخليط على الرقبة والوجه، بعد ذلك قومي بترك الخليط حتى يجف لمدة 20 دقيقة، حتى تلاحظي التحسن قومي بعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع على الأقل، وسنبقي نتابع معكم كافة الوصفات عبر موقعنا.