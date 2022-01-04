من نص كيلو لحمة عملت 2 كيلو كفتة الأرز بدون ما تكش أو تفك منك بطريقة سهلة ناجحة 100%

كفتة الأرز من الأكلات الشهية المصرية التي يتم تناولها بعدة طرق سوى من خلال إضافة الصلصة لها أو من خلال قليها في الزيت ‏ويتم عمل هذه الكفتة بواسطة اضافة بعض المكونات الأخرى لللحم المفروم حتى يساعد على إعطاء الكفتة طعم لذيذ و مختلف ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل كفتة الأرز و خطوات تحضير كفتة الأرز و خطوات تحضير صلصة كفتة الأرز.

‏مكونات تحضير كفتة الأرز

كفتة الأرز من الأكلات التي يتم تقديمها في المناسبات لأن لها مذاق جميل بشكل رائع وطعم مقرمش ولون ذهبي ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الأرز:

‏

كيلو من اللحم المفروم الخالي من الدهون.

‏

‏ كوبين من الأرز المغسول والمطحون في مطحنة التوابل.

‏

‏ بصلتين كبيرة الحجم.

‏

‏ خمس فصوص من الثوم.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من النعناع.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربطة من البقدونس.

ربطة من الشبت.

ربطة من الكزبرة.

وفيما يلي المكونات التي نحتاج إليها لإعداد صلصة ‏الكفتة وهذه المكونات هي:

لتر كبير من الماء.

بصلة صغيرة مبشورة.

طماطم.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل حسب الرغبة.

‏

طريقة تحضير كفتة الأرز في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لإعداد كفتة الأرز في المنزل وهذه الخطوات هي:

‏