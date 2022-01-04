هاتى 1/2 كيلو لحم مفروم وتعالى أقولك أطعم وألذ كفته الأرز باللحم مش هتفك منك

أطعم وألذ كفته الأرز باللحم، من منا لا يحب كفتة الأرز التي تقوم بتحضيرها والدتنا، هناك من يفضلها بالصلصة وهناك من يفضل تناولها بدون صلصة ولكن في النهاية جميعنا نتفق على طعمها اللذيذ، تعرفي على تفاصيل تحضيرها بالطريقة الأصلية وأسرار والدتك في صنعها بالطعم اللذيذ، طريقة تحضيرها باللحم القطع وطريقة بديلة باللحم المفروم.

أطعم وألذ كفته الأرز باللحم

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل كفته الأزر باللحم

كيلو لحم قطع، يفضل بقري أو جملي.

كيلو إلا ربع من الأرز.

حزمة بقدونس.

حزمة كزبرة.

ثوم.

كمون.

حزمة شبث.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

السبع بهارات.

عصير طماطم.

بصلة مبشورة.

مكونات عمل كفته الأزر باللحم

قومي بتنظيف الأرز وجففيه من المياه جيدًا ويفضل أن يترك 15 دقيقة حتي يجف.

وقومي بتنظيف البقدونس والكزبرة والشبت و ازيلي الماء منهم بالكامل.

في المفرمة قومي بوضع اللحم القطع مع الأرز والبقدونس والكزبرة والشبث والتوابل المحضرة.

يفضل فرم تلك المكونات عند الجارز إذا أمكن في تلك الطريقة، تكون النتيجة أفضل للفرم.

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك ابدئي في تشكيل اللحم مع الأرز على شكل أصابع.

في زيت غزير قومي بوضع أصابع الكفتة حتى تحصل على اللون الأحمر من جميع الاتجاهات.

في حلة على النار قومي بوضع القليل من الزبدة مع بصلة واتركيها حتى يصبح لونها أقرب للون الأحمر.

ضعي القليل من الثوم وبعد ذلك ضعي عصير الطماطم.

أتركي الطماطم حتى تتسبك وبعد ذلك ضعي بها أصابع الكفتة المقرمشة.

طريقة تحضير عمل كفته الأزر باللحم

كفتة الأرز باللحم المفروم

مكونات كفتة الأرز باللحم المفروم

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف كيلو ازر.

كمون.

بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

بهارات لحم.

بقدونس وكزبرة وشبت.

فلفل رومي يمكن أستخدام الحار.

صلصة طماطم.

بصلة مبشورة.

ثوم.

قومي بتنظيف الأرز واتركيه حتي يجف لمدة ربع ساعة.

ضعي الأرز في المطحنة الكهربائية واتركيه حتى يتحول لبودر.

في الكبة قومي بوضع الفلفل والبقدونس والكزبرة والشبث.

بعد طحن مكونات الكبة قومي بوضع اللحم المفروم والأرز المطحون حتى يختلط جميع المكونات.

ضعي التوابل أيضا وهذا تصبح عجينة الكفتة جاهزة.

في مقلاة قومي بقلي أصابع الكفتة.

في حلو ضعي مكعب زبدة وبصلة والثوم وقلبي المكونات، ضعي بعد ذلك الصلصة وانتظري حتى تصبح جاهزة.

ضعي أصابع الكفتة بها واستمتعي بالطعم.

طريقة تحضير كفتة الأرز باللحم المفروم