فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتقشري 7 كيلو في دقائق بدون تعب

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ هو ما سنقوم بعرض أبسط طرقه من خلال الآتي من إجمالي الفقرات القادمة حيث نهتم فيما يلي بعرض خطوات بسيطة، نتلك الخطوات تيسر من الحصول على الثوم وقد أعد بسرعة للاستخدام وتقشيره في غضون لحظات ومن دون أن تستعمل السكين، وتقشير الثوم يعتبر من أهم الخطوات والمهمات المطبخية والتي من السهل القيام بها من خلال خطوات وحيل تعد بسيطة ومبتكرة للحصول على أفضل نتيجة وهي الثوم مقشر وبمنتهى السرعة حيث يعد عمل من العوامل المشتركة ما بين العديد من وصفات المطبخ الشرقي والمصري بشكل أكثر تحديد، وفيما يأتي أهم تلك الطرق الميسرة لتقشير نبات الثوم وفصوصه.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث عن طرقه مختلف السيدات وربات المنازل حيث أن وصفات الأكل والطعام الشرقي بوجه عام أغلبها يكون بحاجة لكميات من الثوم على اختلاف نسبة الاحتياج فهناك العديد من الوصفات من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للحصول على الثوم خالي تماما من تواجد القشور وبأقل وقت ممكن، حيث يعد الثوم من أهم المكونات التي تزيد من مذاق ونكهة أي مكون غذائي يدخل بطبق من الأطباق الرئيسية على المائدة، وتلك المهمة وهي التقشير للثوم من الممكن أن يتم إنجازها سريعا من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات تقشير الثوم باستعمال الماء الساخن

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالاستعانة بالماء الساخن لتقشير سريع للثوم ومن خلال الآتي يمكننا تقشير الثوم وبسرعة الصاروخ:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الماء الساخن بوضعه بوعاء ملائم.

الخطة التالية تكون هي فصل كل فصوص الثوم عن بعضها البعض ومن ثم يتم وضعه بالماء الساخن.

خمس دقائق فقط يتم نقع الفصوص للثوم بالماء الساخن ثم استخراجها.

التقشير يكون بمنتهى السلاسة.

فصوص الثوم يسهل تقشيرها بتلك الطريقة ومن الممكن استعمال ماء بارد أيضا للتقشير السريع للثوم.

تقشير الثوم باستعمال كيس من البلاستيك

الكيس البلاستيك ييسر كثيرا من التقشير للثوم من خلال وضع فصوص الثوم بالكيس وإغلاقه ومن ثم الطرق الخفيف على فصوص الثوم حتى يتم نزع القشر بمنتهى السهولة من فصوص الثوم ليسهل استعمالها.