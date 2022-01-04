بصله واحده واحصلي على شعر طويل وناعم وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً وسهلة

وصفات لتطويل الشعر في يوم هده العبارة تبحث عنها الكثير من السيدات من الراغبات في تكثيف وتطويل الشعر القصير، فبعض الأحيان نجد أن الشعر القصير من الأمور المزعجة التي تقع فيها أغلبية السيدات ويرجع عدم إطالة الشعر لعدة عوامل أهمها سوء التغذية واستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ترهق الشعر وتعمل على تقصيفه، بجانب استخدام الاستشواروالمكواه بشكل يومي مما يتسبب هذا في تساقط الشعر بعد تقصفه، ولدلك اليوم نقد لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام بعض من الخلطات الطبيعية التي تمنحك شعر قوي طويل وناعم ولامع في اقل فترة ممكنة .

وصفة لتطويل الشعر في يوم

تعبد كل البعد الوصفات الطبيعية عن الكريمات والمساحيق التجميلية التي تباع في مراكز التجميل وينتج عنها أكثر جانبية بخلاف الوصفات التي تستخدم من خلال أعشاب من الطبيعة تمنحك تغدية للشعر دون أثار جانبية لها، ومع الدوام عليها سيتمتع شعرك بالحيوية التي طالما رغبتي بها، واليكي الوصفة الأولى معنا اليوم هي وصفة البيض التي تكسب الشعر التغذية التي يحتاجها ويمنحك بالمقابل شعر كثيف ، من خلال خفق بيضة واحدة وتوزع على الشعر ويغطي بكيس بلاستيكي وبعد مرور ثلاث ساعات يغسل الشعر بالماء والبلسم، تكرر العملية مرة من كل أسبوع كروتين للعناية بالشعر.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً وسهلة

من أجل الحصول على وصفة لتطويل الشعر بسرعة جدا وسهلة اليكي خليط مجموعة الزيوت هو الأنسب في الحال أن كنت تعانين من مشاكل التقصف والتساقط وضعف الشعر حيث ستعطيكي تلك الخلطة النتيجة التي تسعين إليها في وقت قليل ولكن ينبغي الدوام عليها بواقع مرتين من كل أسبوع وعلى مدار شهر كامل، فعليكي في وعاء وضع كميات متساوية من الزيوت الثلاثة وهما الخروع النخاع وجوز الهند وبعد الدمج جيدا يتم توزيع الخليط على الشعر ويغطي حتي مرور اربع ساعات ثم يشطف بالماء الفاتر.

وصفات لتطويل الشعر

تعتبر من الخلطات المجربة والناجحة في عالم الوصفات الطبيعية هي وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر وتقويته حيث يمنحك الزنجبيل اطالة ونمو للشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية الخاصة ببصيلات الشعر، وينصح اتباع الخلطة كما يأتي.

في وعاء يخلط ملعقتان كبيرتان من معجون الزنجبيل ويضاف اليهم ملعقتان من أي نوع من الزيوت الثلاثة سواء زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا أوزيت جوز الهند، ثم بعد الدمج جيدا يوزع المزيج على الشعر مع التدليك بالاصابع لمدة خمس دقائق ثم يترك لمدة 40 دقيقة ويغسل الشعر بها بالماء الفاتر.

البصل لتطويل الشعر

ومن أفضل الوصفات وصفة عصير البصل التي تعطيكي نتيجة سريعة من أول استعمال لها من خلال توزيع كمية من عصير البصل على الشعر ويترك حتي مرور نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو.