ألذ طريقة لعمل قرع العسل بالمكسرات في البيت بمقادير سهلة وبسيطة

يعد قرع العسل طبق من أطباق الحلويات المصرية الذي يعشقه جميع الناس الكبار والصغار حيث أنه يتميز بمذاق رائع ولذيذ وغير ذلك أنه يمتلك قيمة غذائية كبيرة لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وقد توجد عدة طرق لعمل القرع ويمكن أن نقوم بعملها كصنف حلو أومالح ومن الممكن أن يتم عمل قرع العسل بالمكسرات والسكر أو بالصوص الأبيض أو القرع بالبشاميل وغير ذلك الكثير وسواء كان حلو أومالح له طعم جميل

وطريقة عمل قرع العسل سهلة جدا ويمكن تحضيره في أقل وقت ممكن ولا يحتاج إلي مكونات كثيرة ولا يتطلب إلي مجهود وعادة تقوم جميع السيدات بعمل هذه الوصفة في فصل الشتاء لأنها تساعد علي تدفئة الجسم عندما يشعر الإنسان بالبرودة، لذلك نوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل قرع العسل بالمكسرات ومكونات السهلة البسيطة.

نصف كيلومن قرع العسل.

كمية مناسبة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

كمية مناسبة من المكسرات مثل جوز الهند والفول سوداني.

كمية مناسبة من الماء.

يتم تقطيع قرع العسل علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضع هذه المكعبات في إناء عميق ومناسب ونضيف إليه نصف كمية السكر ونتركها جانبا لمدة ساعتين علي الأقل للإستفادة من الماء التي نستخلصها من القرع.

وبعد مرور ساعتين يتم وضع هذا الإناء الذي يوجد القرع والسكر علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ونتركه حوالي أربعين دقيقة تقريبا ومن الممكن أن نضيف إليه كمية قليلة جدا من الماء.

وبعد تسوية القرع بشكل جيد يتم رفعه من علي النار ونضعه في مصفاه حتي نتخلص من الماء التي توجد به وبعد ذلك نضع القرع في طبق مناسب ويتم هرسه بطريقة جيدة بإستخدام ملعقة أو شوكة حتي يكون القرع ناعم.

ثم يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به الماء الذي تم إستخلاصها من سلق القرع ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة وكوبان كبيران من الحليب السائل ونضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والكمية المتبقية من السكر، ونقوم بعد ذلك بتشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ونحضر وعاء ونضعه علي النار ثم نضع في الوعاء الخليط الذي كان يوجد في الخلاط ويتم تقليبه بإستمرار بإستخدام مضرب السلك حتي نحصل علي قوام سميك ومناسب وكريمي.

ونقوم بتجهيز صينية مناسبة وندهنها بمكعب من الزبدة ويتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ونضع نصف كمية الخليط الكريمي علي القرع الذي تم هرسه ويتم تقليبهم مع بعض، ونضع هذا الخليط في الصينية ثم نضيف رشة من المكسرات ونضع الكمية المتبقية من الخليط الكريمي علي المكسرات ونقوم بإدخالها في الفرن ونتركها حتي يتغير لونها.

مكونات قرع العسل بالمكسراتطريقة عمل قرع العسل بالمكسرات