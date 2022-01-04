أخطار انخفاض مناعة الجسم والأعراض المبكرة لنقص المناعة والحل

أخطار انخفاض مناعة الجسم، أخطار انخفاض مناعة الجسم التي تختلف من شخص لآخر مما يتسبب في ضعف المناعة في الجسم وضعف الصحة العامة، وما تشكله مخاطر انخفاض المناعة على احتمالية التعرض للأمراض، وما هي أهم الأخطار الناتجة عن انخفاض المناعة في الجسم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا التقرير.

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أخطار انخفاض مناعة الجسم

تختلف حدة أخطار انخفاض مناعة الجسم حسب الجسم الغريب الذي قام بمهاجمة الجهاز المناعي، سواء كان جراثيم أو بكتيريا أو فيروسات، وفيما يلي نتعرف على بعض هذه الأخطار:

الالتهابات المتكررة؛ تعتبر أكثر مخاطر انخفاض ضعف المناعة، حيث أنها تشير إلى أن الجسم لا يمتلك أي قدرة على مقاومة الأمراض المختلفة، وأن الجهاز المناعي لا يعمل بالشكل السليم، وتصيب هذه الالتهابات إما الجهاز التنفسي أو التهابات المفاصل أو التهابات الجلد، مما يؤدي إلى الإحساس بالألم والشعور بالضعف في الصحة العامة.

سقوط الشعر؛ تعتبر خطر من أخطار انخفاض مناعة الجسم، وتتمثل في أمراض ظاهرة منها الثعلبه، وسقوط الشعر يرجع إلى نقص حاد في المناعة الذاتية، مما يسبب مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر وسقوط الشعر بعد ذلك.

لا تقتصر الأعراض على ما سبق ذكره، حيث توجد عدة أخطار وأعراض تنتج عن انخفاض المناعة، منها:

فقر الدم؛ يأتي عن طريق انخفاض قدرة خلايا الدم الحمراء في الجسم على حمل ونقل الأكسجين إلى خلايا وأنسجة الجسم، وهو أحد مخاطر انخفاض جهاز المناعة.

مشكلات الجهاز الهضمي؛ التي تتمثل في الإسهال أو الغثيان أو التهابات المعدة المتكررة الحدوث، والتي تأثرت كثيرا بانخفاض المناعة ونقص عدد بكتيريا الأمعاء النافعة.

الشعور بالتعب والاعياء؛ يأتي هذا الخطر عبر تذبذب معدل الكورتيزون في الجسم، والذي يعمل على تنظيم عمل جهاز المناعة بشكل كبير.

أخطار انخفاض مناعة الجسم وأهم هذه الأخطار، وكيفية تأثير هذه الأخطار على عمل أجهزة الجسم منها الجهاز الهضمي، هذا ما تعرفنا عليه في هذا التقرير.