أبسط طريقة لعمل فطائر الزبدة الهشة بقوام هش وخفيف

فطائر الزبدة الهشة ، هي نوع من المعجنات الشهية اللذيذة التي تمتاز بقوام خفيف كالقطن وطعم رائع جداً، يتم عجنها بخليط من الزبدة والزيت ويتم حشوها بالزبدة فهي هشة جداً ولذيذة ومكوناتها بسيطة، وطريقة تحضيرها أيضاً سهلة جداً، وتعد من المخبوزات المناسبة جداً للفطور أو يمكن تناولها على مدار اليوم مع الشاي أو الحليب يمكن تناولها سادة أو مع الجبن أو بعض من الحشوات الأخرى، تمتاز هذه الفطائر بشكل رائع وجميل فهي يتم تشكيلها على شكل زهرات دائرية الشكل مزينة بالسمسم على الوجه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الزبدة الهشة الطرية بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الزبدة الهشة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب وربع من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة من الحليب السائل.

للتزين سمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الزبدة الهشة كالآتي:ـ

في العجان الكهربائي نقوم بإضافة المواد السائلة الماء والحليب وبياض البيض والزيت ثم نضيف الخميرة والسكر. ثم نقلب المكونات ونترك الخليط لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ثم نقوم بخلط الدقيق والملح ونضيف خليط الدقيق تدريجياً. نعجن المكونات جيداً وعندما تتشكل لدينا عجينة نضيف ملعقتين من الزبدة ونستمر في العجن مرة أخرى، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم نترك العجينة لكي ترتاح في وعاء مدهون بالزيت مع مراعاة تغطيتها لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة