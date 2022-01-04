في دقيقتين.. تنظيف الريش الصغير من البط والفراخ بمكون سحري رهيب هيخلي البط بينور من النضافة

البط البلدي من الأكلات المصرية التي لا يمكن الاستغناء عنها خصوصا في التجمعات الكبيرة ‏والمناسبات ويتم اعدادها بشكل دائم مع أطباق المحشي اللذيذة حتى تعطيها طعم مميز وجميل وهناك العديد من الأمهات يقومن بتنظيف البط داخل المنزل وذلك من خلال بعض الطرق التقليدية ولكن هذه الطرق لا ‏يمكن من خلالها تنظيف الريش الصغير الموجود في البط لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الريش الصغير الموجود داخل البط.

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طريقة تنظيف البطن باستخدام الرداء الخشن

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف البطن باستخدام الردة وهذه الخطوات هي

أولا نغسل البطة جيدا بالماء ونتخلص من جميع الريش الكبير الموجود على جسم البطة.بعد ذلك نقوم بتجفيف البطة تماما حتى تصبح جافة.

ونقوم باستخدام الردة الخشنة عليها ثم نبدأ في تدليك البطة بحركات دائرية باستخدام الردة حتى تتخلص من الشعر الصغير بعد ذلك يكون من السهل التخلص من هذا الشعر.

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طريقة تنظيف البطة باستخدام البوتاجاز

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف البط باستخدام طريقة البوتاجاز وهذه الخطوات هي:

طريقة البوتاجاز من أشهر الطرق التي يتم من خلالها تنظيف الريش الصغير وذلك من خلال وضع البطة على النار مباشرة حتى يلمسها بشكل بسيط ويساعد على التخلص من الريش الصغير.

نقوم بوضع البط بالقرب من النار حتى يعمل على حرقها والتخلص منها.

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نقوم بوضع البط بالقرب من النار حتى يعمل على حرقها والتخلص منها. ‏ طريقة تنظيف الريش الصغير الموجود في البط باستخدام كربونات الصوديوم

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة تنظيف البط باستخدام كربونات الصوديوم وهذه الطريقة هي: