لازم تجربيها.. الفطائر المبرومة المحشية أهش وألذ فطائر بطعم يجنن وبأقل مكونات للغداء

لازم تجربيها.. الفطائر المبرومة المحشية أهش وألذ فطائر واحدة من الوصفات التي تبحث عنها الأمهات وربات المنزل عن طريقة عمل الفطائر المبرومة بمكونات بسيطة ومتوفرة على الأغلب في مطابخنا ويمكنكم عمل أفضل الفطائر والمعجنات وجميعنا نحب الفطائر حيث أنها تعطينا العديد من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم وتمده بالفوائد الصحية حيث أنه يدخل في تكوينها وصنعها مواد تحتوي على العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ويمكنك عمل الفطائر بأنواع مختلفة من الحشوات والطرق بحسب رغبتك ورغبة أطفالك.

الفطائر المبرومة المحشية أهش وألذ فطائر

يمكنكم عمل الفطائر باستخدام المكونات التالية:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب سمن بلدي.

رشة ملح وكيس فانيلا.

صفار بيضة واحدة كبيرة.

كوب كبير من اللبن الدافئ.

بياض بيضة – سكر ناعم – فانيلا (لتلميع الوجه).

قومي بوضع كل المقادير الجافة بخلاف الخميرة الفورية – السكر – الدقيق الأبيض ورشة الملح في العجانة وقلبيهم جيدًا.

أضيفي صفار البيض والفانيلا والدقيق إلى المكونات الجافة في العجانة وقلبيهم تمامًا حتى يتجانسوا معًا.

بعد ذلك قومي بإضافة السمن البلدي إلى الدقيق حتى يتجانسوا معًا ويتشرب الدقيق السمنة.

ثم أضيفي بالتدريج الحليب إلى المكونات المخلوطة وقلبيهم حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة.

بعد ذلك غطي العجينة في مكان درجة حرارته دافئة حتى تختمر قليلًا ويصبح حجمها الضعف.

وبعد أن تختمر العجينة تمامًا قومي بتكوين كرات صغيرة من العجينة وافرديها على هيئة إصبع وقومي ببرمه.

قومي بوضع كل إصبعين من العجين على بعضهما البعض ولفيهما بشكل يشبه الضفيرة كما هو ظاهر في الصورة.

جهزي صينية فرن وقومي بدهنها تمامًا حتى لا تلتصق بها الفطائر المبرومة من الجوانب أو القعر.

رصي الأصابع داخل الصينية واحرصي على ترك مسافة معينة بين كل إصبع والآخر حتى لا يلتصقوا داخل الفرن.

بعد أن تقومي برص الأصابع داخل الفرن ادهني سطح الأصابع بالبيض والفانيلا والسكر على وجه العجينة حتى تصبح لامعه وطعمها ألذ.

اتركيها قليلًا قبل أن تقومي بخبزها ثم أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج وابدئي في تقديمها.

خطوات العمل