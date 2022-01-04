أسهل طريقة لعمل تورتة الجيلي في البيت زي المحلات بألذ طعم وشكل جنان

التورتة من أجمل أنواع الحلويات والتي يتم تقديمها أو عملها في أعياد الميلاد والمناسبات ويمكن أن يتم تشكيلها بالطريقة المرغوب فيها فقد توجد عدة أشكال للتورتة فتوجد تورتة بالفانيليا أو تورتة بالشوكولاته أو بالجيلي وكل هذه الأنواع تتميز بطعم لذيذ ورائع ولها شكل جذاب، ونجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء التورتة من محلات الحلويات ولكن تبحث جميع الأمهات أو السيدات عن طريقة عمل التورتة في المنزل بدون تكلفة أو بطريقة إقتصادية.

كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير وربع من السكر.

رشة من الملح.

خمس بيضات.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من الفراولة.

2 باكيت من الجيلي بنكهة الفراولة.

في البداية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة قبل وضع الكيكة بها ويتم تجهيز صينية مناسبة أو قالب للكيك ونقوم بدهنه بملعقة كبيرة من الزبدة ونضيف رشة من الدقيق الأبيض.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون من منخول ونضيف إليه رشة من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك نحضر طبق آخر ونضع به خمس بيضات وكوب كبير وربع من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا مع باقي المكونات ونستمر في الخلط حتى يتكون لدينا خليط ناعم وكريمي.

ثم نقوم بوضع خليط الدقيق على هذا الخليط الكريمي الناعم ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة من البلاستيك حتى يتم تجانسهم بطريقة جيدة هذا الخليط الكريمي في القالب الذي تم دهنه ونضعه في الفرن ونتركه حوالي نصف ساعة أو أقل حتى يتم تسوية الكيك جيدا ثم نقوم بإخراجها من الفرن.

وبعد ذلك يتم إخراج الكيكة من الصينية ووضعها في طبق مسطح ثم نضع في الصينية كمية مناسبة من حبات الفراولة ويتم تقطيعها على شكل شرائح ونقوم بوضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء، ونتركهم على النار حتى يتم غليانه ثم نضع 2 باكيت من الجيلي بنكهة الفراولة ويتم تقليبه لمدة خمس دقائق على النار ثم يتم رفعه من على النار ونضع كوب من الجيلي على شرائح الفراولة التي توجد في الصينية ونضعها في الثلاجة لكي تتماسك ونضع الكوب الآخر من الجيلي في الثلاجه أيضا.

ونتركهم لمدة ساعة أو أكثر وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الثلاجه على شرائح الفراولة والجيلي الكيكة التي تم تجهيزها ونضيف إليها الكمية المتبقية من الجيلي ويتم فردها بشكل مناسب ومن الممكن أن نضيف إليه شرائح من الفراولة ويتم تقديمها بهذا الشكل.

مكونات تورتة الجيلي بالفراولةطريقة عمل تورتة الجيلي بالفراولة