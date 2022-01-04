مش هتشتري الجاهزة تاني.. حضري خلطة السبع بهارات السورية بنكهات مميزة ولذيذة هتخلي الاكل جنان

من أبرز التوابل التي يتم استخدامها مع العديد من الأكلات سواء المقلية او المشوية هي ‏توابل السبع بهارات واعتدنا دائما أن يكون مصدر التوابل هي الهند لذلك كانت تسمى قديمًا بارض التوابل لكن من خلال هذا المقال سنتعرف على نوع جديد من انواع التوابل وهي التوابل السورية والتي تتكون من سبع أنواع من الأعشاب والتي تعطي للطعام نكهة لذيذة ومميزة ويمكن استخدامها مع العديد من الاصناف و الأطباق وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه البهارات بسهولة في المنزل ودون أن تستغرق وقتا طويلا.

‏مكونات إعداد السبع بهارات السورية

تعتمد توابل السبع بهارات على سبع اصناف مختلفة من البهارات التي لها رائحة جميلة وطعم لذيذ و ألوان جميلة أيضا ويتم استخدام هذه البهارات مع أصناف مختلفة وتجعلها البهارات لذيذة وجميلة وهذه البهارات هي:

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ملعقة كبيرة من البهارات الحلوة.

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‏ ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

½ ملعقة من جوزة الطيب المطحونة.

½ ملعقة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

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يمكن أن نحضر هذه البهارات وهي مطحونة من العطار ويمكن أيضا أن نقوم بخلطة بذور هذه البهارات أولًا معًا وبعد ذلك نقوم بطحنها في وعاء واحد.

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طريقة تحضير السبع بهارات السورية

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل بهارات السبع توابل السورية والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأعشاب المفيدة والذيذة في نفس الوقت وهذه الخطوات هي:

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