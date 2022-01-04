فكرة عبقرية.. حولت البصل إلى بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 5 دقائق فقط

نلاحظ أن توابل المكونات الطبيعية أصبحت منتشرة الآن بشكل كبير وأصبح العديد من الناس يقومون بإعدادها بدلًا من شرائها جاهزة من الأسواق ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة وطريقة إعداده بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل لها طعم لذيذ ومختلف.

مكونات إعداد البصل البودرة

البصل البودرة أحد التوابل التي يتم إضافتها للعديد من الأطباق الشهية مثل المشويات والبيتزا والعديد من الأصناف الأخرى وتعطيها رائحة البصل اللذيذة والشهية والتي تبدو طبيعية كأنها رائحة بصل طازجة وهذه الرائحة يمكن إصافتها للبطاطس المقلية أيضًا وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إضافتها حتى نستطيع إعداد البصل البودرة:

ثلاث حبات من البصل المقشر جيدًا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد البصل البودرة

فينا يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد البصل البودرة وهذه الخطوات هي: