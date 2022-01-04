فكرة عبقرية.. حولت البصل إلى بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 5 دقائق فقط

نلاحظ أن توابل المكونات الطبيعية أصبحت منتشرة الآن بشكل كبير وأصبح العديد من الناس يقومون بإعدادها بدلًا من شرائها جاهزة من الأسواق ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة وطريقة إعداده بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل لها طعم لذيذ ومختلف.مكونات إعداد البصل البودرة
البصل البودرة أحد التوابل التي يتم إضافتها للعديد من الأطباق الشهية مثل المشويات والبيتزا والعديد من الأصناف الأخرى وتعطيها رائحة البصل اللذيذة والشهية والتي تبدو طبيعية كأنها رائحة بصل طازجة وهذه الرائحة يمكن إصافتها للبطاطس المقلية أيضًا وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إضافتها حتى نستطيع إعداد البصل البودرة:
- ثلاث حبات من البصل المقشر جيدًا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
فينا يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد البصل البودرة وهذه الخطوات هي:
- أو نقوم بتقشير البصل وإزالة جميع القشور بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح صغير.
- نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة صغيرة من الزيت حتى لا تلتصق المكونات بالصينية.
- بعد ذلك نبدأ في وضع قطع البصل بشكل متفرق في الصينية ونضيفها لها الفلفل الأسود والملح.
- نضع الصينية التي يحتوي عليها البصل داخل الميكروف لمدة خمس دقائق بعد ذلك نلاحظ أن البصل بدأ يجف.
- إذا كان البصل لم يجف بعد ندخله مرة أخرى للميكرويف.
- بعد ذلك نجمع جميع المكونات البصل الجاف والفلفل الأسود والملح ونضعها داخل المطحنة الكهربائية حتى يتم طحنها تمامًا.
- ويتحول البصل إلى بودرة يمكن استخدامها كنوع من أنواع التوابل.
- تكون بودرة البصل وبعدها جاهزة للاستخدام على العديد من أنواع الطعام، تعطي بودرة البصل للأطعمة المتعددة رائحة جميلة ومختلفة ونلاحظ أن العديد من المطاعم الوجبات السريعة يستخدمون البصل البودرة بديلا للبصل الطبيعي والثوم البودرة كذلك.
- يمكن إعداد الثوم البودرة والطماطم البودرة بنفس الطريقة من خلال تجفيف الطماطم والثوم الطازج واعدادها داخل المطحنة الكهربائية حتى تتحول إلى توابل.
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نلاحظ أن توابل المكونات الطبيعية أصبحت منتشرة الآن بشكل كبير وأصبح العديد من الناس يقومون بإعدادها بدلًا من شرائها جاهزة من الأسواق ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البصل البودرة وطريقة إعداده بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل لها طعم لذيذ ومختلف.مكونات إعداد البصل البودرة
البصل البودرة أحد التوابل التي يتم إضافتها للعديد من الأطباق الشهية مثل المشويات والبيتزا والعديد من الأصناف الأخرى وتعطيها رائحة البصل اللذيذة والشهية والتي تبدو طبيعية كأنها رائحة بصل طازجة وهذه الرائحة يمكن إصافتها للبطاطس المقلية أيضًا وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إلى إضافتها حتى نستطيع إعداد البصل البودرة:
- ثلاث حبات من البصل المقشر جيدًا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
فينا يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها إعداد البصل البودرة وهذه الخطوات هي:
- أو نقوم بتقشير البصل وإزالة جميع القشور بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح صغير.
- نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة صغيرة من الزيت حتى لا تلتصق المكونات بالصينية.
- بعد ذلك نبدأ في وضع قطع البصل بشكل متفرق في الصينية ونضيفها لها الفلفل الأسود والملح.
- نضع الصينية التي يحتوي عليها البصل داخل الميكروف لمدة خمس دقائق بعد ذلك نلاحظ أن البصل بدأ يجف.
- إذا كان البصل لم يجف بعد ندخله مرة أخرى للميكرويف.
- بعد ذلك نجمع جميع المكونات البصل الجاف والفلفل الأسود والملح ونضعها داخل المطحنة الكهربائية حتى يتم طحنها تمامًا.
- ويتحول البصل إلى بودرة يمكن استخدامها كنوع من أنواع التوابل.
- تكون بودرة البصل وبعدها جاهزة للاستخدام على العديد من أنواع الطعام، تعطي بودرة البصل للأطعمة المتعددة رائحة جميلة ومختلفة ونلاحظ أن العديد من المطاعم الوجبات السريعة يستخدمون البصل البودرة بديلا للبصل الطبيعي والثوم البودرة كذلك.
- يمكن إعداد الثوم البودرة والطماطم البودرة بنفس الطريقة من خلال تجفيف الطماطم والثوم الطازج واعدادها داخل المطحنة الكهربائية حتى تتحول إلى توابل.