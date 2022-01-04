ماهي عشبة الآس وفوائدها وطرق استخدامها؟ إليك الإجابة

عشبة الآس ُتستخدم ثمار نبات الآس وأوراقه وأغصانه في تصنيع الأدوية حيث تُجفف أوراقها وتُستخدم في الطبخ مثل أوراق الغار ويتم استخراج الزيوت الأساسية أيضًا لمجموعة متنوعة من الأغراض العلاجية.

مزايا عشبة الآس

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة للآس:

الكيرسيتين، التانين، الميريسيتين، والكاتيكين ليست سوى عدد قليل من مضادات الأكسدة الموجودة في الآس. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Natural Product Communications.

وتحتوي عشبة الآس على تركيبة كيميائية تشبه إلى حد بعيد خشب الصندل، وقد ارتبط استخدامها بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

الفلافونيدات المختلفة تشكل الآس والتي ثبت أنها تمنع أكسدة الكوليسترول الخطرة نتيجة لذلك، يتم الحفاظ على مستويات الكوليسترول، وتجنب انسداد الأوعية الدموية والشرايين، مما يؤدي إلى صحة القلب.

يمكن استخدام نبات الآس لعلاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب وتساعد المكونات العضوية ومضادات الأكسدة ومحتوى الآس في التئام الخلايا ويستخدم الآس أيضًا في علاج تقرحات الجلد، ويمكن استخدامه أيضًا كغسول للفم لعلاج أمراض اللثة.

صحة الكلى

لطالما استخدمت أوراق الآس لعلاج مشاكل الجهاز البولي والكلى، مثل التهابات المثانة ويزيد الآس من التبول، مما يسمح بالتخلص من السموم والدهون والأملاح الزائدة ونتيجة لذلك، يتم الحفاظ على وظيفة الكلى.

صحة الجهاز الهضمي

يتم علاج اضطرابات الهضم مثل الإسهال والحموضة المعوية المستمرة وعدوى الخميرة والديدان والتهاب المعدة والأمعاء والبواسير بأوراق الآس.

التوازن الهرموني

ثبت في العديد من الدراسات أن زيت الآس له تأثير مفيد على نظام الغدد الصماء، وخاصة الغدد الدرقية نتيجة لذلك، يتأثر إفراز الهرمونات، خاصة في الصحة الإنجابية للمرأة.

تقوية جهاز المناعة

ثبت أن نبات الآس فعال في علاج الجراثيم والطفيليات في العديد من التحقيقات كما أنها تستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والسل، من بين أمراض الرئة الأخرى.

تستخدم بعض قطاعات الطهي ومستحضرات التجميل أقسامًا مختلفة من نبات الآس.

يمكن استخدام أوراقها نيئة أو مطبوخة في الطبخ حيث تستخدم أوراق نبات الآس في السلطات والشوربات.

تستخدم ثمار شجرة الآس لتذوق وجبات الدجاج والأسماك ولحم الخنزير خاصة في دول الشرق الأوسط.

كما أنها تستخدم في صنع المربى.

عشية الآس والطهي

يتم استخدامه في تصنيع بعض مستحضرات التجميل، بما في ذلك منتجات العناية بالبشرة ومنتجات مكافحة الشيخوخة،عندما يتعلق الأمر بالاستخدام، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

لا ينصح بتناول زيت الآس عن طريق الفم وتم العثور على مادة كيميائية في زيت الآس يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم وضعف الدورة الدموية ونوبات الربو والفشل الرئوي، ولا ينصح باستخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة أو مع الرضع والأطفال الصغار.

وتشمل الآثار الضارة النادرة لزيت الآس الغثيان والقيء والإسهال، نظرًا للكمية العالية من السينول في زيت الآس، يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة (أكثر من 10 جم) سمية تهدد الحياة.

على الرغم من فوائده المختلفة، إلا أن نبات الآس يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتشاف فوائد جديدة وتطبيقات صحية للإنسان.