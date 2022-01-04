الكوسا في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها من هتبطلي تعمليها وتحدي ولادك هيعشقوها

الكوسة من الخضروات اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد ولكن للأسف لا تحظى الكوسة بإهتمام كثير من الناس خصوصا الكوسة المطبوخة لذلك حتى يتناول الأطفال الكوسة بشكل متكرر يجب على الأم اعدادها بشكل مختلف حتى تكون لذيذة وجميلة في نفس الوقت ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة جديدة يمكن من خلالها إعداد الكوسة في المنزل حتى تكون لذيذة يتناولها الأطفال و يستمتعون بطعمها وهي طريقة إعداد الكوسة في الخلاط ومن خلال المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكوسة في الخلاط والمكونات التي نحتاج إليها لفعل ذلك.مكونات إعداد الكوسة في الخلاط
نحتاج إلى العديد من المكونات حتى نستطيع عمل بيتزا الكوسة في الخلاط وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الحليب الطازج كامل الدسم.
- ثلاث حبات كبيرة من الفلفل
- 1\2 كوب من اللحم المفروم.
- بيضة.
- شرائح من الطماطم.
- شرائح من الزيتون الاسود.
- شرائح من الزيتون الأخضر.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- حبتين من البصل المفروم .
- مكعب كبير من الزبدة.
- أربع ملاعق من الجبن السائل.
- أربع حبات كبيرة من الكوسة.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بيتزا الكوسة في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه ثلاث ملاعق من الماء بعد ذلك نقوم بتنظيف الكويسة ونزيل رأس الكوسة ونضعها داخل الخلاط ونضيف عليها التوابل المتعددة التي ذكرناها في الفقرة السابقة.
- بعد ذلك نضيف كوب الحليب والبصل والفلفل والبيض ونستمر في التحريك الخلاط حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع فيها ملعقة من الزبدة ونقوم بتوزيع الزبدة داخل الصينية ثم نضيف الخليط الذي قمنا بصناعتها في الخلاط.
- نقوم بتوزيع الخليط داخل الصينية وبعد ذلك نضيف له من الأعلى شرائح طماطم شرائح الفلفل وشرائح الزيتون واللحم المفروم والجبن السائل ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن.
- بعد ذلك تكون بيتزا الكوسة جاهزة للتقديم ويتم تقطيعها إلى شرائح مثلثة.
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الكوسة من الخضروات اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد ولكن للأسف لا تحظى الكوسة بإهتمام كثير من الناس خصوصا الكوسة المطبوخة لذلك حتى يتناول الأطفال الكوسة بشكل متكرر يجب على الأم اعدادها بشكل مختلف حتى تكون لذيذة وجميلة في نفس الوقت ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة جديدة يمكن من خلالها إعداد الكوسة في المنزل حتى تكون لذيذة يتناولها الأطفال و يستمتعون بطعمها وهي طريقة إعداد الكوسة في الخلاط ومن خلال المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكوسة في الخلاط والمكونات التي نحتاج إليها لفعل ذلك.مكونات إعداد الكوسة في الخلاط
نحتاج إلى العديد من المكونات حتى نستطيع عمل بيتزا الكوسة في الخلاط وهذه المكونات هي:
- كوب كبير من الحليب الطازج كامل الدسم.
- ثلاث حبات كبيرة من الفلفل
- 1\2 كوب من اللحم المفروم.
- بيضة.
- شرائح من الطماطم.
- شرائح من الزيتون الاسود.
- شرائح من الزيتون الأخضر.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- حبتين من البصل المفروم .
- مكعب كبير من الزبدة.
- أربع ملاعق من الجبن السائل.
- أربع حبات كبيرة من الكوسة.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بيتزا الكوسة في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه ثلاث ملاعق من الماء بعد ذلك نقوم بتنظيف الكويسة ونزيل رأس الكوسة ونضعها داخل الخلاط ونضيف عليها التوابل المتعددة التي ذكرناها في الفقرة السابقة.
- بعد ذلك نضيف كوب الحليب والبصل والفلفل والبيض ونستمر في التحريك الخلاط حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع فيها ملعقة من الزبدة ونقوم بتوزيع الزبدة داخل الصينية ثم نضيف الخليط الذي قمنا بصناعتها في الخلاط.
- نقوم بتوزيع الخليط داخل الصينية وبعد ذلك نضيف له من الأعلى شرائح طماطم شرائح الفلفل وشرائح الزيتون واللحم المفروم والجبن السائل ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن.
- بعد ذلك تكون بيتزا الكوسة جاهزة للتقديم ويتم تقطيعها إلى شرائح مثلثة.