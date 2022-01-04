طريقة عمل البيتي فور البيتي بكل سهولة مثل المحلات وأحلى كمان

يعتبر البيتي فور نوع من أنواع البسكويت الشهية والذي يتمتع بطعم جنان، حيث يعشقه الكبار والصغار ويرغبون في تناوله باستمرار في أي وقت، ولكن شرائه من المحلات المخصصة في إعداده أمر مكلف للغاية، لذلك تبحث كل ربات البيوت عن بديل لشرائه من المحلات، وطريقة إعداد البيتي ليست صعبة ومعقدة كما تعتقد بعض ربات البيوت، بل تتميز طريقته بالسهولة ومكوناته غير مكلفة، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة عمل البيتي فور البيتي بكل سهولة، وتجدون هنا طريقة عمل شوكولاتة باونتي بجوز الهند.

طريقة عمل البيتي فور

في تلك الأجواء الشتوية تبحث كل الأمهات على وصفات مختلفة لتقدمها لأسرتها مع المشروبات الساخنة، حيث يكثر من تناول البسكويت والكحك وغيره في تلك الفترة، والبيتي فور أيضاً يقبل الجميع عليه بشكل كبير، حيث يتميز بطعم رائع وقوام هش دايب في الفم، ويمكن أن تعتمد عليها الأمهات لتقديمه للأسرة والأطفال الذي لم يرغبون في تناول الطعام، حيث يحتوي البيتي فور على مكونات غذائية صحية يحتاج لها الجسم.

2 كأس دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 حبات بيض.

كأس زبدة.

نصف كأس سكر مطحون.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

مربى.

شوكولاتة سايحة.

فوروماسيل أو مكسرات مجروشة أو جوز الهند.

في البداية نقوم بخفق الزبدة مع السكر بشكل جيد لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، وهذا للحصول على قوام هش فاتح اللون.

ننزل بالبيض والفانيليا وبشر البرتقال ونستمر في الخفق الجيد لتتجانس المكونات.

في وعاء أخر نخلط الدقيق مع البيكنج بودر، وننزل به على المكونات السائلة بشكل تدريجي والتقليب برفق، وهذا للحصول على عجينة ناعمة وتغطى بكيس نايلون.

تترك العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة لترتاح.

تقطع العجينة لقطع صغيرة الحجم ونشكلها حسب الشكل المرغوب فيه.

يرص البيتي فور في صينية مفروشة بورق الزبدة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج البيتي فور ويصبح لونه ذهبي.

نخرج البيتي فور من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ونبدأ بتزينه، من خلال لصق قطعتين بالمربى، ثم نقوم بغمسه في الشوكولاتة السايحة، ثم نضع عليه المكسرات أو جوز الهند أو الفورمسيل.

يترك البيتي فور ليتماسك قليلاً، ويقدم بالهناء والشفاء.

المكونات:للتزين:طريقة التحضير: