طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء ببشرة كالأطفال

طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد للتبيض، تبحث كل فتاة عن بشرة صافية وجميلة خالي من أي مشكلات، بدل من استخدام مستحضرات التجميل التي تساعد في إخفاء عيوب البشرة ولكن تسبب أضرار كثيرة عند استخدامها ، لذلك يبحثون عن الوصفات التي تعتمد على مواد طبيعية تساعد في تبيض البشرة والمناطق الداكنة بسرعة، فإليكم طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد الكوري في البيت.

طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار كمية الأرز المطحون وإضافة النشا عليها، ثم قومي بإضافة ماء الورد وخلط المكونات جيداً، عليك غسل بشرتك جيداً قبل وضع الكريم، ثم قومي بتوزيع الكريم علي البشرة وتحت العين يترك لمدة نصف ساعة، ثم عليك غسل بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسام، فهذا الكريم مفيد جداً لشد البشرة وعلاج التجاعيد والهالات السوداء.

وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء

تعرف على كيفية عمل هذا القناع الممتاز لتقليل الهالات السوداء وشد البشرة من خلال قراءة الأسطر التالية:

نأخذ طبقًا صغيرًا ونسكب ملعقتين كبيرتين من عسل النحل وملعقة كبيرة من عصير الليمون فيه، ثم نمزجهم جيدًا.

ثم نضيف ملعقة من الحلبة المطحونة ونمزج كل شيء معًا جيدًا حتى يشبه القناع.

نضع الخليط على الجلد وننتظر 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

كرر العملية مرتين في الأسبوع.

نصائح استخدام كريم الأرز وماء الورد على بشرتك

ضعي الكريم على الجلد وامسحي أي فائض بمنديل، قبل وضع الكريم تأكدي من نظافة بشرتك تمامًا، يوصى باستخدام يديك لوضع المستحضر على بشرتك، ضع المستحضر في حركة دائرية بطيئة، توزيع الكريم بشكل مناسب على بشرتك، غسل البشرة بالماء الدافئ ثم غسلها بالماء البارد لأن ذلك يساعد في غلق المسام، هذا الكريم فعال للاحتوائة على مواد طبيعية مفيدة جداً للبشرة فلا تعاتي من أي أضرار من استخدامة وبالاستمرار على استخدام الكريم ستحصل علي بشرة صافية كالأطفال وتشد البشرة وتخلصك من التجاعيد والهالات السوداء.