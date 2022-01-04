“تعرف على” أشهر أنواع خضروات لإنقاص الوزن بدون تعب أو مجهود_2022

أنواع خضروات لإنقاص الوزن يعد ملء نصف طبق بالخضروات الغنية بالمواد المغذية ومنخفضة السعرات الحرارية من أبسط وأنجح الطرق لفقدان الوزن من خلال تناول الخضار، من الممكن تقليل تناول السعرات الحرارية مع توفير العناصر الغذائية لتزويد الجسم بالطاقة الأساسية دون المعاناة من الحرمان أو الجوع، ويحتوي كوب الخضار على 20 إلى 50 سعرًا حَرَارِيًّا فقط، وهو غني بالماء والألياف وقليل من السعرات الحرارية ويمكن أن يحتوي كوب واحد من المعكرونة أو الأرز على 200 سعره حرارية تقريبًا.

أنواع خضروات لإنقاص الوزن

إليك أشهر مجموعة من أنواع الخضروات التي ستساعدك على فقدان لوزن الزائد بدون مجهود.

قرنبيط

يحتوي القرنبيط المفروم على 27 سعره حرارية، و 2 جرام من الألياف، و 2 جرام من البروتين لكل كوب، والطريقة المفضلة لتحضير القرنبيط هي تقطيعه، وفركه بزيت الزيتون، وتتبيله بمسحوق الثوم والخميرة الغذائية، وتحميصه حتى يصبح لونه بُنِيَا ومقرمشًا حول الحواف”، تشرح اختصاصية التغذية إليسيا كارتليدج.

بدلاً من ذلك، كما يقترح اختصاصي التغذية موشومي موخيرجي، يمكن مزج القرنبيط المفروم في قوام يشبه الأرز في معالج الطعام، ثم تجميده واستخدامه في العصائر والحساء والكاري والأرز المقلي. يمكن استخدام القرنبيط، وفقًا لموخيرجي، في أي وجبة تقريبًا بسبب نكهته الخفيفة، كما أنه يوفر 100 إلى 400 سعر حراري لكل وجبة.

اليقطين”قرع العسل “

كل أنواع القرع الشتوي هي أطعمة جيدة منخفضة السعرات الحرارية لفقدان الوزن، من ناحية أخرى، تعد معكرونة الإسكواش خيارًا رائعًا منخفض السعرات الحرارية (42 سعرًا حَرَارِيًّا فقط لكل كوب) لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن. بالمعنى التقليدي.

كما أنها منخفضة الدهون ومرتفعة في الألياف المشبعة والمغذية ولا ترفع نسبة السكر في الدم بقدر المعكرونة، وهو أمر جيد لمرضى السكر الذين يحتاجون إلى الحد من تناول الكربوهيدرات.

ويتم صنع معكرونة اليقطين عن طريق تحميص اليقطين لمدة ساعة، وتقطيعه، وإزالة البذور، ثم تقطيعه إلى أشكال معكرونة باستخدام سكين حاد.

أفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب وحوالي 10 جرامات من الألياف، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول بسبب بطء عملية الهضم.

تشرح إخصائية التغذية Krista Brown:” وجدت دراسة حديثة أن تناول نصف حبة أفوكادو يساعد في تقليل الدهون الكلية في البطن مع توفير مزايا حماية القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار LDL و تحتوي ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم على 240 سعره حرارية.

الكوسة

وفقًا ل Anya Rosen، ممارس الطب الوظيفي وإخصائية التغذية، فإن الكوسة تحتوي على الألياف والمواد المغذية مع عدد قليل جِدًّا من السعرات الحرارية و تم العثور على 20 سعره حرارية و 3.5 جرام من الكربوهيدرات الكلية في كوب واحد من شرائح الكوسة.

خس رومين

عندما يتعلق الأمر بالخضروات منخفضة السعرات الحرارية، فإن الخس الروماني يأتي في المقدمة لأنه يحتوي على 8 سعرات حرارية فقط لكل كوب، لكن إخصائية التغذية جنيفر فيسك تقول إنه ليس الخيار الأفضل.