فطائر المقلاة أسرع وجبة خفيفة بدون خميرة ولا فرن

تعتبر فطائر المقلاة من الوجبات الخفيفة السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أي وقت فهي لا تحتاج إلى تخمير أو خبز في الفرن، كما أنها تتميز بطعم شهي وطيب حيث يتم تحضيرها بحشوة لذيذة من الدجاج والخضروات المفيدة للجسم، وتعتبر من الوصفات التي تصلح كبديل للساندويتشات والأكلات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر المقلاة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.

مكونات فطائر المقلاة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

العجينة

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (310 جرام).

كوب إلا ربع ماء (180 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح( 6 جرام).

الحشوة

نصف كيلو دجاج مفروم أو لحم مفروم.

2 بصلة خضراء.

فلفل حار أو بارد.

جزرة مبشورة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير فطائر المقلاة سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-