فطائر المقلاة أسرع وجبة خفيفة بدون خميرة ولا فرن

تعتبر فطائر المقلاة من الوجبات الخفيفة السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أي وقت فهي لا تحتاج إلى تخمير أو خبز في الفرن، كما أنها تتميز بطعم شهي وطيب حيث يتم تحضيرها بحشوة لذيذة من الدجاج والخضروات المفيدة للجسم، وتعتبر من الوصفات التي تصلح كبديل للساندويتشات والأكلات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر المقلاة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.مكونات فطائر المقلاة
مكونات فطائر المقلاة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-
العجينة
- 2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (310 جرام).
- كوب إلا ربع ماء (180 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح( 6 جرام).
الحشوة
- نصف كيلو دجاج مفروم أو لحم مفروم.
- 2 بصلة خضراء.
- فلفل حار أو بارد.
- جزرة مبشورة
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة تحضير فطائر المقلاة سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع الدقيق والملح ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتي نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتدهن بقليل من الزيت وتغطي لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.
- لتحضير الحشوة: نضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ونضع الدجاج المفروم، البصل، الفلفل، الجزر، الثوم والزنجبيل مع التقليب.
- ثم نقوم بإضافة الصويا صوص، الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً حتى ينضج الدجاج تماماً، ثم نطفئ النار وتترك لتبرد تماماً.
- نفرد كرة من العجين بشكل بيضاوي على سطح مدهون بالزيت، ثم نضع ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج ونثني جانبي العجين إلي الداخل.
- ثم نقوم بلف العجينة على شكل كرة ثم نضغط عليها لتصبح على شكل دائرة.
- نضع ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على نار هادئة، ثم نضع الفطائر حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- ثم نترك الفطائر تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تعتبر فطائر المقلاة من الوجبات الخفيفة السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أي وقت فهي لا تحتاج إلى تخمير أو خبز في الفرن، كما أنها تتميز بطعم شهي وطيب حيث يتم تحضيرها بحشوة لذيذة من الدجاج والخضروات المفيدة للجسم، وتعتبر من الوصفات التي تصلح كبديل للساندويتشات والأكلات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر المقلاة بدون خميرة ولا فرن على طريقة آية حبيب.مكونات فطائر المقلاة
مكونات فطائر المقلاة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-
العجينة
- 2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (310 جرام).
- كوب إلا ربع ماء (180 جرام).
- ملعقة صغيرة من الملح( 6 جرام).
الحشوة
- نصف كيلو دجاج مفروم أو لحم مفروم.
- 2 بصلة خضراء.
- فلفل حار أو بارد.
- جزرة مبشورة
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة تحضير فطائر المقلاة سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع الدقيق والملح ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتي نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتدهن بقليل من الزيت وتغطي لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.
- لتحضير الحشوة: نضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ونضع الدجاج المفروم، البصل، الفلفل، الجزر، الثوم والزنجبيل مع التقليب.
- ثم نقوم بإضافة الصويا صوص، الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً حتى ينضج الدجاج تماماً، ثم نطفئ النار وتترك لتبرد تماماً.
- نفرد كرة من العجين بشكل بيضاوي على سطح مدهون بالزيت، ثم نضع ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج ونثني جانبي العجين إلي الداخل.
- ثم نقوم بلف العجينة على شكل كرة ثم نضغط عليها لتصبح على شكل دائرة.
- نضع ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على نار هادئة، ثم نضع الفطائر حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من الجانبين.
- ثم نترك الفطائر تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.