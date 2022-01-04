“تابع هنا” علاج الجيوب الأنفية في المنزل بالطرق الطبيعية-ثقفني

علاج الجيوب الأنفية في المنزل التهاب الجيوب الأنفية مرض شائع يصيب الكثير من الناس. ولكن مثلما توجد علاجات طبية لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، هناك أيضًا حلول طبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، لذا تعرف على كيفية علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل ومدى فعالية كل طريقة في هذه المقالة.

ما هو علاج الجيوب الأنفية في المنزل؟

هو سؤال كثير من الناس. أولاً وقبل كل شيء، يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية في الغالب على تحديد السبب الجذري للعدوى.

هناك مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يمكن استخدامها لعلاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل، بما في ذلك ما يلي:

علاج التهاب الجيوب الأنفية بزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية وتخفيف الأعراض في المنزل.

علاج التهاب الجيوب الأنفية بالعسل

يمكن استخدام عسل النحل لعلاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل لأنه يقتل البكتيريا بأشكالها الطافرة التي تمنع المضادات الحيوية من العمل كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات بسبب مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

ويمكن استخدام العسل لعلاج التهابات الجيوب الأنفية في المنزل، وكذلك لتخفيف السعال وتحسين جهاز المناعة. إنه مثالي للمشروبات الساخنة أو الماء الدافئ.

علاج الجيوب الأنفية بمحلول موضعي

لأن بخاخ الأنف الذي يحتوي على محلول ملحي يخفف احتقان الأنف ويذيب المخاط، يمكن استخدامه في المنزل لعلاج أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن عمل الرش بالطريقة التالية:

يحتوي الجرة على ما يقرب من 142 مل من الماء النقي.

ربع ملعقة صغيرة ملح البحر

صودا الخبز ربع ملعقة صغيرة

يرش المحلول 2-3 مرات كل يوم في بخاخ نظيف.

شرب الماء والمشروبات لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

يتحلل المخاط الموجود في الجيوب الأنفية ويخفف عن طريق شرب الماء والسوائل، مما يخفف من أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

يستخدم استنشاق البخار لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، يساعد البخار في إزالة المخاط والازدحام. يمكن استخدام المواد التالية لصنع بخار الجيوب الأنفية في المنزل: