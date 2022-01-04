سؤال وجواب:ما أفضل وقت لأخذ علاج الضغط؟ ثقفني يجيب

أفضل وقت لأخذ علاج الضغط من المعروف أن ضغط الدم يرتفع وينخفض ​​بالتزامن مع الساعة البيولوجية، ومن المعتاد أن يكون مرتفعًا إلى حد ما أثناء النهار ومنخفضًا نِسْبِيًّا في الليل،ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، قد لا يعانون من انخفاض في ضغط الدم أثناء الليل، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية،نتيجة لذلك، تم إجراء دراسة لتحديد الوقت الأمثل لتناول أدوية الإجهاد أثناء النهار؛ قراءة في لمزيد من المعلومات.

أفضل وقت لأخذ علاج الضغط

يسأل الكثير من الناس متى يكون الوقت الأمثل هو تناول حبوب الإجهاد أثناء النهار، وفقًا لدراسة إسبانية، فإن استخدام عقاقير الإجهاد في وقت النوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم وتم تسجيل حوالي 19084 مشاركًا في التجربة، وتم تتبع بياناتهم لمدة ست سنوات.

عند المقارنة بتناول أدوية ضغط الدم على مدار اليوم، فإن استخدامها قبل الليل يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية وانسداد الشريان التاجي بمقدار النصف، واعتاد الأطباء على وصف أدوية ارتفاع ضغط الدم للمرضى أثناء النهار، وفي معظم الحالات كانت الخطة العلاجية تبدأ بدواء واحد فقط، ومع ذلك، فإن معظم أدوية ضغط الدم لا يمكنها التحكم في ضغط الدم لأكثر من 24 ساعة في المرة الواحدة، خاصةً في الليل، لذا فإن أفضل وقت لتناول أدوية الضغط يكون في المساء.

متى تبدأ آثار أدوية ضغط الدم بالظهور؟

بسبب الساعة البيولوجية البشرية، ينخفض ​​ضغط الدم أثناء الليل ثم يزداد بشكل كبير بعد الاستيقاظ في الصباح عادة، يجب على مريض ارتفاع ضغط الدم تناول دوائه بين الساعة 6 و 7 صباحًا، ويستغرق الدواء 60-90 دقيقة حتى يصبح ساريًا.

ومع ذلك، في معظم الحالات، يتطور ارتفاع ضغط الدم الشديد قبل سريان مفعول الدواء، مما يعرض المريض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشديد، نتيجة لذلك، يعد تنظيم ضغط الدم على مدار 24 ساعة أمرًا بالغ الأهمية لحماية المريض، خاصة وأن ارتفاع ضغط الدم في الصباح الباكر هو سبب غالبية السكتات الدماغية والجلطات.

ونظرًا للتأثير المتغير للجرعة الليلية على المرضى، فقد تم البحث عن إعطاء أدوية ضغط الدم ليلًا، وكذلك ابتكار أدوية طويلة المفعول قادرة على التحكم في ضغط الدم أثناء النهار. عندما يتم تناول Quinapril في المساء، على سبيل المثال، فإن تأثير خفض ضغط الدم يرتفع طوال الليل. ومع ذلك، فإنه يزيد في الصباح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ما هو أفضل وقت لتناول مدرات البول؟

في السابق، كان أسلوب العلاج يعتمد على توفير مدرات البول، والتي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، على مدار اليوم حتى ينام المريض ليلاً.

ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من الأدوية المختلفة التي يمكن استخدامها لعلاج ارتفاع ضغط الدم دون التأثير على إدرار البول ويمكن إعطاؤها في أي وقت من النهار أو الليل، وإذا كان المريض غير قادر على تناول مدرات البول في الليل، فيفضل أن يأخذها خلال النهار.