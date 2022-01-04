أشهر أعشاب طبيعية لعلاج التوتر.. معلومات كل يوم

أعشاب طبيعية لعلاج التوتر نتعرض بشكل متكرر لضغوط ومشاكل في حياتك اليومية تجعلك تشعر بالقلق والاكتئاب أحيانًا وتمنعك من إكمال يومك بشكل طبيعي؛ في بعض الحالات، يحدث هذا بشكل متكرر لدرجة أنك غير قادر على مواصلة حياتك؛ بدلاً من اللجوء إلى الأدوية المهدئة ذات الآثار الجانبية العديدة، يقدم لك الطب البديل بدائل طبيعية وآمنة للأعشاب.

أعشاب طبيعية لعلاج التوتر

سيتم سرد أهم الأعشاب لعلاج التوتر والقلق أدناه.

البابونج

إذا كنت تشعر بالتوتر أو الانفعال، فإن كوبًا من شاي البابونج الدافئ سيساعدك على الاسترخاء والهدوء، بالإضافة إلى تخفيف القلق والحزن.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الثيامين التي تخفض ضغط الدم وتقلل من معدل ضربات القلب، اشرب الشاي الأخضر مرتين يَوْمِيًّا لتصفية ذهنك وتهدئة أعصابك وتخفيف التوتر.

زهر العاطفة

تسمى زهرة الآلام أو زهرة الآلام، ولكن على الرغم من اسمها، ليس لها أي تأثير على المشاعر أو الألم ويتم استخدامه كعلاج مرخي للأعصاب، ومضاد للقلق، وعلاج للأرق، ولكن من الأفضل عدم تناول الكثير منه لأنه له نفس تأثير الأدوية المهدئة.

الخزامى

هي زهرة معطرة قوية تستخدم لتخفيف التوتر والقلق إما عن طريق استنشاقها أو شربها كشاي جربها وستندهش من النتائج.

كافا

وهو من الأعشاب المستخدمة في الطب البديل لتعزيز استرخاء الأعصاب والوضوح الذهني والهدوء والقضاء على القلق.

عشب اشواغاندا

تم استخدام هذا النبات للتخفيف من القلق منذ آلاف السنين لأنه يساعد على استرخاء الأعصاب وجلب راحة البال.

نبتة المثقوب

هي عشب يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، تم استخدام نبتة المثقوب لعلاج الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والتوتر والقلق.

طرق لعلاج التوتر والقلق بطريقة طبيعية

تعتبر ممارسة الرياضة من أصح العادات للجسم والعقل، حيث تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق حاول المشاركة في أي نشاط بشكل منتظم وستلاحظ الفرق.

من أبسط الطرق لمحاربة القلق أن تأخذ نفسًا عميقًا من الأنف وزفرة ببطء وبهدوء من الفم أثناء محاولة الاسترخاء والسيطرة على التوتر.

إذا كان لديك انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم، والذي قد يكون بسبب القلق، فتناول شيئًا ما بسرعة، مثل قطعة من الشوكولاتة، لإعادته إلى طبيعته.

الفطور هو أهم وجبة في اليوم لأنه يساعد الجسم على أداء واجباته بكفاءة، وقد تم اكتشاف أن الأفراد الذين لا يتناولون وجبة الإفطار هم أكثر قلقاً من أولئك الذين يفعلون ذلك.

يعد أوميغا 3 من أكثر العناصر الغذائية المفيدة لصحتك، وله فوائد عديدة، بما في ذلك حماية القلب من الأمراض والوقاية من الاكتئاب والتوتر.

المغنيسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تخفيف التوتر وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام النبض، إذا كنت تعاني من القلق، يجب أن تتجنب الإفراط في التفكير لأنه لن يساعدك وسيزيد الأمور سوءًا، ابذل جهدًا للتفكير بتفاؤل.