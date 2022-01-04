بمكونين فقط أعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي العيوب أفضل فاونديشن منزلي

تهتم كل النساء بشكل دائم بالظهور بالشكل الجميل الجذاب المتناسق، ولذلك تهتم دائمًا بوضع بعض مستحضرات التجميل التي تحقق هذه النتيجة، ومن أهم مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها هو كريم الاساس، والذي له دور كبير في إخفاء أي عيوب البشرة، كما أنه يساعد في توحيد لون الوجه، ولكن كثرة استخدام كريم الأساس الجاهز قد يعرض البشرة لبعض الأضرار ولذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على بعض الطرق الطبيعية التي يمكنكم من خلالها صناعة كريم اساس طبيعي في المنزل.

طريقة عمل كريم الاساس الطبيعي في المنزل

عمل كريم الاساس الطبيعي، بإستخدام مواد طبيعية امنه جدًا على البشرة قد يحقق نفس النتيجة التي يفضلها جميع النساء بالإضافة إلى الحصول على العديد من الفوائد الطبيعية للبشرة بدون اي اضرار، ومن أهم الطرق المتبعة لعمل كريم الاساس هي كالتالي:

كريم الأساس من النشا والزبادي

المكونات

ملعقة واحدة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من بودرة التلك.

بعض قطرات بسيطة من خل التفاح.

طريقة التحضير

اخلطي الزبادي مع النشا جيدًا حتى تصبح مثل العجينة الناعمة.

أضيفي إليها بعد ذلك باقي المكونات.

استمري في الخلط بين المكونات حتى تتجانس بالشكل المطلوب وعدم تكون لي تكتلات.

يمكنك تعبئة الخليط في علبة مناسبة الحجم.

استخدمي كريم الأساس في أي وقت ترغبين به.

طريقة عمل كريم اساس خاص للبشرة الفاتحة

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

خمس ملاعق من الكاكاو الغير محلى.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

بعض النقاط من فيتامين ه‍.

ملعقة من طين البنتونيت.

قطرات من أي زيت عطري مفضل.

طريقة التحضير