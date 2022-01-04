معجزة القرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير نهائياً لأسنان كاللؤلؤ في دقيقتين

الأسنان من أهم الأشياء التي لابد بالاعتناء بها بشكل دائم ومستمر وذلك من أجل الحصول على أسنان لامعة، بالإضافة إلى ابتسامة جميلة بدون اي اصفرار أو تسوس، ولذلك قد تهتم العديد من النساء لمعرفة أفضل الطرق الطبيعية التي قد تساعد في تبيض الاسنان بشكل فعال، ومن أهم المواد المتعارف على فوائده الكثيرة جدًا للاسنان واللثة هو القرنفل، لذلك يمكن استخدام القرنفل في بعض الخلطات التي تعمل على تبييض الأسنان وحمايتها.

فوائد القرنفل للاسنان

قبل معرفة الخلطات التي يدخل فيها القرنفل لتبيض الأسنان لابد من معرفة الفوائد التي قد تحصلون عليها بمجرد أيتام القرنفل كمنظف طبيعي للأسنان وهي كالآتي:

القرنفل يساعد في تخفيف آلام الأسنان بشكل سريع وقوي.

يستخدم أيضًا في القضاء على أي التهاب قد يتواجد في اللثة أو في الفم بشكل عام.

له قدرة فائقة في تنقية الفم والأسنان من الميكروبات والفطريات التي قد تتراكم مع بقايا الطعام داخل الأسنان، ويجعل الفم ذو رائحة رائعة.

يساعد القرنفل في تبييض الأسنان وإزالة طبقة الاصفرار منها بشكل فعال.

خلطة تبييض الاسنان بالقرنفل

يمكن استخدام القرنفل بديل لمعجون الأسنان الجاهز، ويستخدم في تنظيف الاسنان، والتخلص من الاصفرار او علامات التسوس بكل سهولة، وذلك يتوقف على الاستخدام اليومي له بشكل مستمر حتى تحصلي على أفضل النتائج، وطرق الاستخدام كالتالي:

وصفة القرنفل مع بيكربونات الصوديوم

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

بعض القطرات من خل التفاح.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي القرنفل المطحون مع بيكربونات الصوديوم، جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ثم قومي بوضع قطرات بسيطة من خل التفاح.

امزجي كل المكونات.

بإستخدام فرشاه اسنان قومي بوضعها في هذا الخليط، ثم ادعكي بها اسنانك بالكامل، من الخارج والداخل.

اتركي الخليط على الأسنان لمدة دقيقتين.

اغسلي أسنانك بعد ذلك بالماء الدافئ.

لابد من تكرار هذه الوصفة حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

وصفة زيت القرنفل لتبييض الاسنان

يمكنك استخدام زيت القرنفل الطبيعي كغسول للأسنان ليحقق أفضل وأسرع نتيجة في تبيض الاسنان والاستفادة من العديد من الفوائد وطريقة الاستخدام كالتالي: