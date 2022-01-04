كيك الطاسة السريع ببيضة واحدة بطريقة سهلة واقتصادية لذيذة وشهية

كيك الطاسة السريع ، من أنواع الكيك السريع واللذيذ والشهي والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، ونالت على إعجاب الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز فهي غنية بصوص الشوكولاتة الداكنة والبيضاء، ولسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ولبساطة مكوناتها أيضاً، فهي اقتصادية، وغير مكلفة مثل باقي أنواع الكيك الأخرى، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يمكنكم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي أو كما ترغبون. كما يمكنكم تقديمها لضيوفكم أو في المناسبات فهي فاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك الطاسة السريع ببيضة واحدة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات كيك الطاسة السريع
تتكون كيك الطاسة السريع من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- 8 جم من سكر الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب سكر (90 جم).
- نصف كوب حليب (100 مل).
- ربع كوب زيت نباتي ( 50 مل).
- كوب ونصف دقيق (180 جم).
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من بشر الليمون.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (16 جم).
مقادير جناش الشوكولاتة الداكنة.
- 150 جم شوكولاتة داكنة.
- 50 مل كريمة خفق 36%.
مقادير جناش الشوكولاتة البيضاء.
- 50 جم شوكولاتة بيضاء.
- 50 مل كريمة خفق 36%.
للتزيين
- فول سوداني محمص مجروش (اختياري).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك الطاسة السريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الحليب ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الزيت النباتي ونخفق بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك ننخل الدقيق والملح والبيكنج بودر على الخليط ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف بشر الليمون والخل ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر طاسة (مقلاة) مقاس 26 سم، ثم ندهنها بالزبدة، ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا.
- بعد ذلك نضع الطاسة على نار هادئة، ثم نغطيها ونتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.
- ثم نقلب الكيكة على الجهة الثانية بعد استوائها من أسفل، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق.
- ثم نرفع الكيكة من على النار ونزيل ورقة الزبدة، ثم نتركها تبرد.
- تحضير جناش الشوكولاتة الداكنة
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها كريمة الخفق والشوكولاتة الداكنة، ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح القوام ناعم وكثيف، ثم نرفع الحلة من على النار.
- تحضير جناش الشوكولاتة البيضاء
- نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها كريمة الخفق والشوكولاتة البيضاء، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح القوام ناعم وكثيف.
- ثم نوزع جناش الشوكولاتة الداكنة على الكيكة ونساويه جيدا.
- ثم نضع جناش الشوكولاتة البيضاء في كيس حلواني، ثم نوزع الشوكولاتة البيضاء على شكل خطوط حلزونية.
- بعد ذلك نحضر عود أسنان أو سيخ خشبي ونقوم بعمل خطوط به على الشوكولاتة للتزيين.
- ثم نوزع الفول السوداني المجروش على الجوانب.
- ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها تبرد لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة ونقطعها.
- ثم نقدم كيك الطاسة السريع في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
كيك الطاسة السريع ، من أنواع الكيك السريع واللذيذ والشهي والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، ونالت على إعجاب الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز فهي غنية بصوص الشوكولاتة الداكنة والبيضاء، ولسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ولبساطة مكوناتها أيضاً، فهي اقتصادية، وغير مكلفة مثل باقي أنواع الكيك الأخرى، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يمكنكم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي أو كما ترغبون. كما يمكنكم تقديمها لضيوفكم أو في المناسبات فهي فاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك الطاسة السريع ببيضة واحدة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات كيك الطاسة السريع
تتكون كيك الطاسة السريع من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- 8 جم من سكر الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب سكر (90 جم).
- نصف كوب حليب (100 مل).
- ربع كوب زيت نباتي ( 50 مل).
- كوب ونصف دقيق (180 جم).
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من بشر الليمون.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (16 جم).
مقادير جناش الشوكولاتة الداكنة.
- 150 جم شوكولاتة داكنة.
- 50 مل كريمة خفق 36%.
مقادير جناش الشوكولاتة البيضاء.
- 50 جم شوكولاتة بيضاء.
- 50 مل كريمة خفق 36%.
للتزيين
- فول سوداني محمص مجروش (اختياري).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك الطاسة السريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الحليب ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الزيت النباتي ونخفق بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك ننخل الدقيق والملح والبيكنج بودر على الخليط ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف بشر الليمون والخل ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر طاسة (مقلاة) مقاس 26 سم، ثم ندهنها بالزبدة، ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا.
- بعد ذلك نضع الطاسة على نار هادئة، ثم نغطيها ونتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.
- ثم نقلب الكيكة على الجهة الثانية بعد استوائها من أسفل، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق.
- ثم نرفع الكيكة من على النار ونزيل ورقة الزبدة، ثم نتركها تبرد.
- تحضير جناش الشوكولاتة الداكنة
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها كريمة الخفق والشوكولاتة الداكنة، ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح القوام ناعم وكثيف، ثم نرفع الحلة من على النار.
- تحضير جناش الشوكولاتة البيضاء
- نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها كريمة الخفق والشوكولاتة البيضاء، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح القوام ناعم وكثيف.
- ثم نوزع جناش الشوكولاتة الداكنة على الكيكة ونساويه جيدا.
- ثم نضع جناش الشوكولاتة البيضاء في كيس حلواني، ثم نوزع الشوكولاتة البيضاء على شكل خطوط حلزونية.
- بعد ذلك نحضر عود أسنان أو سيخ خشبي ونقوم بعمل خطوط به على الشوكولاتة للتزيين.
- ثم نوزع الفول السوداني المجروش على الجوانب.
- ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها تبرد لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة ونقطعها.
- ثم نقدم كيك الطاسة السريع في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.