كيك الطاسة السريع ببيضة واحدة بطريقة سهلة واقتصادية لذيذة وشهية

كيك الطاسة السريع ، من أنواع الكيك السريع واللذيذ والشهي والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، ونالت على إعجاب الجميع أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز فهي غنية بصوص الشوكولاتة الداكنة والبيضاء، ولسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ولبساطة مكوناتها أيضاً، فهي اقتصادية، وغير مكلفة مثل باقي أنواع الكيك الأخرى، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يمكنكم تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي أو كما ترغبون. كما يمكنكم تقديمها لضيوفكم أو في المناسبات فهي فاخرة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيك الطاسة السريع ببيضة واحدة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيك الطاسة السريع

تتكون كيك الطاسة السريع من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.

8 جم من سكر الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب سكر (90 جم).

نصف كوب حليب (100 مل).

ربع كوب زيت نباتي ( 50 مل).

كوب ونصف دقيق (180 جم).

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (16 جم).

مقادير جناش الشوكولاتة الداكنة.

150 جم شوكولاتة داكنة.

50 مل كريمة خفق 36%.

مقادير جناش الشوكولاتة البيضاء.

50 جم شوكولاتة بيضاء.

50 مل كريمة خفق 36%.

للتزيين

فول سوداني محمص مجروش (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيك الطاسة السريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: