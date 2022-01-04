ب 10 جنية بس اعملي الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بنفس الطعم الأصلي للمصانع ناجحة 100%

توجد العديد من الأجبان المطبوخة التي نستخدمها في إعداد الوجبات والاصناف والفطائر داخل المنزل وهذه الأجبان جميعها تتكون من الحليب كامل الدسم الطازج وتشترك جميع هذه الأجبان كونها احد منتجات الحليب ولكن تختلف في طريقة اعدادها واستخدامها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الجبن الرومي وهو أحد أشهر أنواع الأجبان التي يتناولها الناس خصوصا في مصر ورغم أننا اعتدنا دائما على شراء الجبن الرومي من الخارج إلى أننا من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن الرومي داخل المنزل والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد الجبن الرومي.

‏مكونات إعداد الجبن الرومي في المنزل

يستخدم الجبن الرومي في العديد من الاستخدامات أبرزها انه يضاف إلى البرجر والبيتزا والمكرونة والعديد من الاصناف الأخرى فهو يعطي للطعام مذاق جميل ومميز كما أن أسعاره تعتبر منخفضة مقارنة بأسعار باقي الأجبان المطبوخة ولكن من خلال الخطوات التالية سنتعرف على المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي بمكونات موجودة في المنزل وهذه المكونات هي:

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حبة من البطاطس.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء المثلج.

كوب من الحليب كامل الدسم الطازج.

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طريقة تحضير الجبن الرومي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي في المنزل وهذه الخطوات هي: