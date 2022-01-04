حضرى اسرع حلى شتوي العزيزية المكرونة باللبن بمكونات اقتصادية وطعم لا يقاوم

مع دخول فصل الشتاء يزداد كثيرا البحث عن طرق جديدة لتحضير الحلويات، ووجدنا لكم العزيزية المكرونة باللبن من أكثر الحلويات الكريمية و اللذيذة بشكل لا يقاوم، كما أنها من الحلويات الخفيفة والسريعة والاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات سهله متواجدة في جميع المنزل كما أنها من الحلويات المغذية جدًا التي تحتوي على الحليب المغذي و النشويات التي يحتاجها الجسم، فهي من الحلويات الشتوية التي تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية.مقادير العزيزية المكرونة باللبن
يعد هذا الحلى من أكثر الحلويات الاقتصادية جدًا و البسيطة التي تتكون من مكونات متواجدة في جميع المنازل يتم استخدامها بشكل يومي، المكونات هي:
- كيلو من الحليب السائل
- كوب من السكر الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة
- ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي.
- 2 ملعقة كبيرة من جوز هند
- باكيت من الفانيليا البودر أو السائلة.
- ثلاثة أرباع كوب من النشا.
- نصف كوب من الماء.
لن تجدي اسهل ولا أسرع من هذه الحلوي اللذيذة التي تتميز بمظهرها الشهي و قوامها الكريمي وطعمها المميز جدًا، طريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتكسير المكرونة الى قطع صغيرة ثم نضعها في ماء مغلي لكى يتم سلقها نصف سلقة.
- بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء.
- نقوم الآن بوضع إناء على نار متوسطة به كيلو من الحليب ونتركه حتى يتم الغليان.
- بعد ذلك نضيف عليه المكرونة المسلوقة ونتركها تكمل سلقها في الحليب.
- نضيف علي الحليب و المكرونة السكر والفانيليا ونقوم بتقليبه حتى يذوب.
- بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونقوم بوضع الحليب والمكرونة في المضرب الكهربائي لكي يتم ضربهم بشكل جيد لمدة 5 دقائق حتى يصبح قوامهم ناعم جدًا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة لكي يغلي.
- في كوب نضع مقدار النشا و كوب من الماء ونقلبهم بشكل جيد حتى تذوب النشا في الماء.
- بعد ذلك نضيف النشا على الحليب ونخلطهم مع بعضهم البعض على نار هادئة حتى يتماسك قوام عزيزية المكرونة باللبن، ثم نرفعها من على النار.
- نحضر صينية الفرن ونقوم بتوزيع الزبدة داخل الصينية ثم نسكب خليط المكرونة باللبن في الصينية مقاس 30 سم ونوزعه بشكل جيد.
- نوزع على وجهها القليل من السمن البلدي و جوز الهند وهذا اختياري.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر من الجوانب ومن الوجه وتحصل على اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها تهدئ تماماً ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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مع دخول فصل الشتاء يزداد كثيرا البحث عن طرق جديدة لتحضير الحلويات، ووجدنا لكم العزيزية المكرونة باللبن من أكثر الحلويات الكريمية و اللذيذة بشكل لا يقاوم، كما أنها من الحلويات الخفيفة والسريعة والاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات سهله متواجدة في جميع المنزل كما أنها من الحلويات المغذية جدًا التي تحتوي على الحليب المغذي و النشويات التي يحتاجها الجسم، فهي من الحلويات الشتوية التي تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية.مقادير العزيزية المكرونة باللبن
يعد هذا الحلى من أكثر الحلويات الاقتصادية جدًا و البسيطة التي تتكون من مكونات متواجدة في جميع المنازل يتم استخدامها بشكل يومي، المكونات هي:
- كيلو من الحليب السائل
- كوب من السكر الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة
- ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي.
- 2 ملعقة كبيرة من جوز هند
- باكيت من الفانيليا البودر أو السائلة.
- ثلاثة أرباع كوب من النشا.
- نصف كوب من الماء.
لن تجدي اسهل ولا أسرع من هذه الحلوي اللذيذة التي تتميز بمظهرها الشهي و قوامها الكريمي وطعمها المميز جدًا، طريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتكسير المكرونة الى قطع صغيرة ثم نضعها في ماء مغلي لكى يتم سلقها نصف سلقة.
- بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء.
- نقوم الآن بوضع إناء على نار متوسطة به كيلو من الحليب ونتركه حتى يتم الغليان.
- بعد ذلك نضيف عليه المكرونة المسلوقة ونتركها تكمل سلقها في الحليب.
- نضيف علي الحليب و المكرونة السكر والفانيليا ونقوم بتقليبه حتى يذوب.
- بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونقوم بوضع الحليب والمكرونة في المضرب الكهربائي لكي يتم ضربهم بشكل جيد لمدة 5 دقائق حتى يصبح قوامهم ناعم جدًا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة لكي يغلي.
- في كوب نضع مقدار النشا و كوب من الماء ونقلبهم بشكل جيد حتى تذوب النشا في الماء.
- بعد ذلك نضيف النشا على الحليب ونخلطهم مع بعضهم البعض على نار هادئة حتى يتماسك قوام عزيزية المكرونة باللبن، ثم نرفعها من على النار.
- نحضر صينية الفرن ونقوم بتوزيع الزبدة داخل الصينية ثم نسكب خليط المكرونة باللبن في الصينية مقاس 30 سم ونوزعه بشكل جيد.
- نوزع على وجهها القليل من السمن البلدي و جوز الهند وهذا اختياري.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر من الجوانب ومن الوجه وتحصل على اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها تهدئ تماماً ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.