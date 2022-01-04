حضرى اسرع حلى شتوي العزيزية المكرونة باللبن بمكونات اقتصادية وطعم لا يقاوم

مع دخول فصل الشتاء يزداد كثيرا البحث عن طرق جديدة لتحضير الحلويات، ووجدنا لكم العزيزية المكرونة باللبن من أكثر الحلويات الكريمية و اللذيذة بشكل لا يقاوم، كما أنها من الحلويات الخفيفة والسريعة والاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات سهله متواجدة في جميع المنزل كما أنها من الحلويات المغذية جدًا التي تحتوي على الحليب المغذي و النشويات التي يحتاجها الجسم، فهي من الحلويات الشتوية التي تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية.

يعد هذا الحلى من أكثر الحلويات الاقتصادية جدًا و البسيطة التي تتكون من مكونات متواجدة في جميع المنازل يتم استخدامها بشكل يومي، المكونات هي:

كيلو من الحليب السائل

كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

2 ملعقة كبيرة من جوز هند

باكيت من الفانيليا البودر أو السائلة.

ثلاثة أرباع كوب من النشا.

نصف كوب من الماء.

لن تجدي اسهل ولا أسرع من هذه الحلوي اللذيذة التي تتميز بمظهرها الشهي و قوامها الكريمي وطعمها المميز جدًا، طريقة تحضيرها هي: