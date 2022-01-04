ارخص من الجاهز.. كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف في 3 أيام نتيجة خيالية

ارخص من الجاهز.. كريم الخميرة والعسل لنفخ الخدود وتوريد الشفايف من أفضل الطرق الطبيعية التي تمت تجربتها في الفترة الأخيرة بشكل كبير وكانت نتائجها مذهلة وفي وقت قصير جدًا حيث أن الكريم لا يقتصر على التفتيح والتسمين فقط وإنما يزيل البقع الداكنة الموجودة على البشرة وسد مسام البشرة الواسعة التي تزعج الفتيات وخاصة عند وضع الميك اب كما أنه يعمل على إزالة هالات العين السوداء وسنوضح لكم بالتفصيل كيفية عمل وتحضير الكريم وأهم الفوائد الصحية التي تعود علينا من استخدامه.

ملعقة خميرة كبيرة.

حليب سائل فاتر.

زيت زيتون.

دقيق.

عسل.

بيضة.

أول خطوة تتمثل في إذابة الخميرة والحليب السائل مع بعضهم البعض ثم ابدئي في إضافة كل المكونات الأخرى للخليط المذاب وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية حتى يتجانسوا مع الخليط.

اشطفي وجهك بماء دافئ قبل وضع الخليط عليه ثم ابدئي في فرده على بشرتك ودلكيه بحركات شبه دائرية حتى تستفاد خلايا البشرة منه جيدًا.

اتركي الخليط على وجهك حتى يجف بفعل الهواء ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ أولًا ثم استخدمي الماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.

كرري وضع الخليط مرتين كل أسبوع لمدة شهر كامل والنتائج ستظهر من أول 3 أيام فقط.

تعد الخميرة من أقوى المواد الطبيعية التي تفيد البشرة حيث أنها تحتوي على أهم المعادن والفيتامينات المفيدة للبشرة ولصحتها.

تعمل الخميرة على تعزيز خلايا الجلد وبنائها من جديد.

ترطب البشرة ترطيبًا كاملًا ويدوم الترطيب لفترات طويلة.

تقضي على حب الشباب وتحد من ظهوره وانتشاره.

تساعد البشرة في التخلص من البقع الداكنة وتحد من ظهور التجاعيد والخطوط التي تظهر على البشرة.

تزيل أي بكتيريا وسموم تراكمة على البشرة أو الجلد بشكل عام لاحتوائها على معدن البوتاسيوم.

تحتوي على الأحماض الدهنية القوية والفتيامينات والمعادن المفيدة للجل.

د والتي تعمل على تعزيز خلاياه والتخلص من الجلد الميت والزائد على البشرة.

إضافة الخميرة لكريمات الوجه المرطبة أو غيرها تزيد من فعاليتها وتحد من الآثار الجانبية لها.

حيث أنه غنية بمضادات أكسدة قوية.

طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض الوجه ونفخ الخدود مقادير الطريقةخطوات تحضير الطريقةأهم فوائد الخميرة للبشرة