طريقة عمل عجينة كريب الخلاط في المنزل بكل سهولة وفي دقائق معدودة

طريقة عجينة عمل كريب الخلاط من الكلمات التي تتصدر محركات البحث في الوطن العربي باستمرار، حيث أنها من الوصفات السريعة والتي تقدم في محلات الوجبات الجاهزة بجانب شاورما الفراخ أو شاورما اللحم وغيرها، وتدخل عجينة الكريب في عمل الوصفات المختلفة سواء الكريب الحادق أو الحلو، وعلى حد سواء هي من الوصفات التي محببة من قبل الجميع ويرغبون في تناولها بشكل مستمر، ولذلك قررنا أن نطلعكم عن طريقة عمل عجينة كريب الخلاط في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل عجينة كريب الخلاط

دائما ما يشعر أفراد الأسرة بالملل من الوصفات التي يتم تقديمها بتكرار، وبما أن الوجبات الجاهزة هي من أكثر الوصفات التي يقبل الكبار والصغار على تناولها، والكريب بكل أنواعه من بين تلك الوصفات، حيث يقبل الجميع على شرائها من المطاعم الخاصة به، وهذا الأمر يعتبر مكلف للغاية بالنسبة للبعض، ومن السهل جداً إعداد عجينة كريب الخلاط في البيت بكل سهولة، وتحضيرها بالوصفات المختلفة سواء حلو أو حادق.

أربعة كأس دقيق أبيض.

2 حبة بيض.

2 كأس لبن سائل.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

20 جرام زبدة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع البيض والملح والفانيليا ونخفق المكونات بشكل جيد.

ننزل بالسكر واللبن ونستمر في الخفق بشكل جيد لتذوب كافة المكونات معاً.

في النهاية نضيف الخميرة للمكونات ونظل نخفق كافة المكونات للحصول على عجينة سائلة قليلاً.

نغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق تدهن بالقليل من الزيت، ننزل بمقدار مغرفة من العجينة وتترك دقائق، ثم نقلبها على الجانب الأخر ليتحمر.

نكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية عجينة الكريب كلها، ونرص الكريب في طبق لحين استخدامه.

يتم حشو الكريب بأي طريقة كانت سواء باللحم المفروم أو شاورما الدجاج أو الجبن، كما يقدم وصفة حلو بالفواكه أو العسل.

يضع الكريب في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير: