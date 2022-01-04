ضاع عمرنا واحنا بنشتري الزبدة.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في الخلاط بطعمها الخطير في 10 دقائق فقط

الزبدة الفلاحي من أكثر المكونات التي يتم استخدامها في أصناف الطعام المصرية وذلك لأنها تعطي طعم لذيذ ورائع كما أنها صحية ولا تحتوي على دهون مهدرجة ويتم استخدامها في إعداد العديد من المخبوزات والفطائر والبيتزا لأنها لا تسبب أي اضرار للجسم من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الزبدة الفلاحي والمكونات التي ‏نحتاجها لاعدادها.

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مكونات عمل الزبدة الفلاحي في المنزل

الزبدة الفلاحي أحد منتجات الألبان التي يتم صنعها من الحليب طازج كامل الدسم ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقدار الذي نحتاج إليه حتى نستطيع صناعة الزبدة الفلاحي وهذا المقدار هو:

كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

‏ لتر من الماء المثلج.

‏ بعض من قطع الثلج.

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طريقة إعداد الزبدة الفلاحي

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الخطوات هي:

في الخطوة الأولى نحضر كيلو من الحليب كامل الدسم ونضعه داخل زجاجة مصنوعة من الزجاج ولها غطاء ويمكن إغلاقها بإحكام بعد ذلك نترك الحليب داخل هذه الزجاجة في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يوم ونصف بعد أن تمر المدة التي نرغب بها نذهب لتحريك الزجاج بقوة حتى تظهر لنا بعض التكتلات الموجودة في الحليب.

في الخطوة التي تليها نقوم بإفراغ محتويات الزجاجة داخل وعاء كبير وبعد ذلك نضيف له الماء المثلج ونستمر في تحريك الخليط حتى نلاحظ أن هناك كرة دائرية بدأت في الظهور داخل هذا الماء.

نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى تتكون لنا كرة كبيرة.

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‏ بعد ذلك نقوم بفصل السائل عن قطع الزبدة ويمكن أن نستخدم الحليب السائل في أي وصفة أخرى ثم بعد ذلك نقوم بوضع قطع الزبدة داخل كيس من البلاستيك ونتركها في الثلاجة او الفريزر ولا نخرجها من الثلاجة إلا عند استخدامها في أي وصفة.

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اسرار مهمة في طريقة عمل الزبدة

هناك بعض الأسئلة المهمة التي يجب اتباعها حتى نحصل على الزبدة التي نرغب بها وهذه الأسرار هي: