بسكويت جوز الهند بالزبدة حلويات العيد مقرمش لإفطار شهي خفيف

بسكويت جوز الهند حلويات العيد مقرمش لإفطار شهي خفيف، يعتبر البسكويت من أشهر أنواع حلويات المنتشرة في كل المطاعم والمحلات خاصة في ساعات النهار الأولى على الإفطار ولكننا اليوم لن نجهز لكم بسكويت عادي سادة للشاي ولكن بسكويت جوز هند بنكهة جديدة مثل بسكويت الجاهز، كما أنه مغذي جدا للأطفال ويمكن صنعه في الأعياد أو مناسبات لديكم خاصة بأن الأطفال سيحبونه وينال إعجاب كل من يتناوله ويطلبونه دائما كطعام مغذي ومشبع، كما أنه بكمية قليلة من دقيق سيمكنك عمل كمية كبيرة من بسكويت جوز الهند تكفي أسرتك واطفالك فهو أيضا مكوناته اقتصادية موفرة تناسب كل الأسر، ويمكن صنعه في رحلات لأنه سريع وبسيط لن يستغرق في تحضيره الكثير من الوقت، واستمتعوا بتناول بسكويت جوز الهند مع الشاي أو الحليب واستمتعوا بإفطار لذيذ وهمي ورهيب.

نحتاج إلى عدد 2 كوب ونصف الكوب من دقيق حلويات. كوب ونصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم. كوب من سكر بودرة الناعم. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. كوب زبدة وربع طرية بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا بودرة. لتزين بسكويت سكر حبيبات خشنة.

في بولة عميقة يضاف زبدة طرية مع سكر البودرة وينخل السكر قبل أن ننزل به على الزبدة حتى يسهل خفقه بسرعة متوسطة.

يخفق عن طريق مضرب كهربائي حتى تأخذ لون أبيض فاتح كريمي، حيث يمكن الاستمرار في الخفق لمدة 5 دقائق.

ثم يضاف البيض مع الفانيليا وتخفق مرة أخرى حتى تختلط مع بعضها المكونات، ثم ننخل دقيق مع بيكنج بودر في وعاء جانبي ويضاف عليهم الملح مع جوز الهند.

وتصب مكونات جافة على مزيج كريمي زبدة مع بيض بالتدريج مع تقليب المكونات معا بالأيدي حتى لا نقوم بالعجن كثيرا.

ستتكون لديكم عجينة طرية تلم وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتماسك، ثم تفرد على طاولة ويرش عليها القليل من الدقيق.

تفرد بسمك نصف سم وتقطع بالأشكال التي ترغبون فيها عن طريق قاطعة البسكويت لتناول إعجاب أطفالك وتجذبهم لتناوله.

وترص قطع بسكويت جوز الهند في صينية مبطنة بورق الزبدة، وترص بسكويت في صينية وتدهن بالقليل من الزيت ويرش عليها القليل من سكر.

وتدخل صينية بسكويت جوز الهند في الفرن الساخن مسبقا على حرارة 180 ويحتاج إلى حوالي ربع ساعة حتى ينضج.

بسكويت جوز الهند بالزبدة ناعم مقرمش لذيذتحضير بسكويت جوز الهند بالزبدة الناعم مثل جاهزكرات بسكويت جوز الهند بالحليب

جوز الهند من المأكولات اللذيذة الشهية التي تدخل في أصناف كثيرة من حلويات كما أنه صحي وخفيف عند تحضيره بخلاف أغلب حلويات الأخرى لذا سنقدم لكم طريقة كرات جوز الهند على شكل بسكويت.

كرات جوز الهند عبوة من حليب مكثف محلى. ربع كوب نشا أبيض. عدد 3 كوب جوز هند مبشور. كوب مكسرات مجروشة. التغليف كوب جوز هند مبشور.

يتم وضع كل مكونات داخل وعاء عميق وتقلب حتى تتجانس والحصول على خليط متماسك يسهل تشكيله.

يشكل خليط جوز الهند على شكل كرات صغيرة الحجم ويتم تغليفها بجوز الهند مبشور وترص في صينية ورق زبدة.

توضع كرات بسكويت جوز الهند داخل الثلاجة وتترك حتى تبرد تماما وتقدم، ويمكن لزيادة وتعزيز طعم كرات جوز الهند طحن القليل من بسكويت مطحون وخلطها مع جوز الهند.

تحضير كرات جوز الهند المبشورطريقة بسكويت بجوز الهند الناعم

الوصفة تلك من أسهل أنواع بسكويت التي تحضر بخطوات بسيطة بمكونات أصلية ومقادير صحيحة يعتمدها الكثير من المحلات لتعطي نتيجة أفضل.

نحتاج إلى 3/4 كوب دقيق أبيض. ربع كوب دقيق جوز هند منخول. ملعقة صغيرة ونصف من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 6 ملاعق زبدة طرية كبيرة. 1/3 كوب زيت جوز الهند. 3/4 كوب سكر. عدد 4 حبات من البيض بحجم كبير. ملعقة كبيرة من حليب. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

يسخن الفرن على حرارة متوسطة حوالي 180درجة، لمدة تجهيز عجينة بسكويت جوز الهند، نضع في وعاء عميق الدقيق وينخل مع البيكنج بودر وجوز الهند مع السكر.

ثم يضاف البيض مع زبدة مذابة مع خليط دقيق وتعجن كل مكونات مع بعضها البعض باليد ثم نفرد عجين بسكويت على سطح مرشوش بالدقيق.

وتشكل قطع بسكويت عن طريق قطاعة البسكويت بالشكل المرغوب فيه حتى تنتهي من كل كمية عجينة بسكويت.

ترص قطع بسكويت في صينية مدهونة أو مبطنة بروق الزبدة وتدهن الوجه البسكويت بالقليل من بيض مع فانيليا المخفوق مع الفانيليا ويرش على وجه بسكويت جوز هند.

مبشور جوز الهند الناعم وتدخل صينية بسكويت في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ قطع بسكويت لون ذهبي من أسفل.

تحضير بسكويت جوز هند مقرمش بسهولة